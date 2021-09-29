Кирилл Часовских

Рисовать Кирилл Часовских начал ещё в детстве, но нигде не учился. Тем не менее, как-то само стало рисоваться. В 2009 году состоялась первая выставка в Москве, на следующий год в Ялте, в 2013-м выезжал с выставкой в Германию и Австрию. Художник — нечто среднее между шаманом и священником, владеющий особым навыком — изменять сознание окружающих его людей. Рисунок — это микросхема, которая запитана непосредственно от души художника. По ней бегут слабые токи живой энергии, которая, в случае подключения, влияет на зрителя. Рисунок создан не для того, чтобы просто висеть в интерьере — он имеет свойство менять и людей, и окружающее пространство.