Выставка живописи и графики Ольги Зелинской, Кирилла Часовских и Виталия Котикова «Мир, который мы потеряли» — до 14 октября в Культурном центре «Зеленоград» 26 сентября - 14 октября Возраст 6+

Выставка живописи и графики художников Ольги Зелинской, Кирилла Часовских и Виталия Котикова «Мир, который мы потеряли» открылась в фойе второго этажа Культурного центра «Зеленоград». Она работает до 14 октября. Время работы с 10 до 21. Вход свободный.

Ольга Зелинская

Художник Ольга Зелинская живёт в Зеленограде, работает живописцем и дизайнером интерьеров. Для её творчества характерны духовно-эмоциональные глобальные символические мотивы. Тематика её интересов необычайно широка: вопросы философии, психоанализа, эзотерики. Художник пользуется особым творческим методом, трансформируя абстрактно-метафизические понятия в зримый художественный образ женского силуэта. В трактовке художника, — женщина наделена божественной силой создателя и родителя всего сущего. Много выставляюсь в групповых объединениях художников, и более 25 персональных экспозиций.

Виталий Котиков

Виталий Котиков работает в сфере дизайна, являясь главным дизайнером одной из ведущих мебельных фабрик, но все свободное время посвящает живописи. Объединяя совершенно разные на первый взгляд полюсы культуры: православную икону и утончённую японскую графику, древнейшая мифологема пустоты пульсирует в орнаменте, в фоне, расширяя представление о природе таинственного. Плодом моих творческих исканий и размышлений стал цикл работ, посвященный удивительному мифотворчеству славянских народов и утонченному колориту восточных образов.

Кирилл Часовских

Рисовать Кирилл Часовских начал ещё в детстве, но нигде не учился. Тем не менее, как-то само стало рисоваться. В 2009 году состоялась первая выставка в Москве, на следующий год в Ялте, в 2013-м выезжал с выставкой в Германию и Австрию. Художник — нечто среднее между шаманом и священником, владеющий особым навыком — изменять сознание окружающих его людей. Рисунок — это микросхема, которая запитана непосредственно от души художника. По ней бегут слабые токи живой энергии, которая, в случае подключения, влияет на зрителя. Рисунок создан не для того, чтобы просто висеть в интерьере — он имеет свойство менять и людей, и окружающее пространство.

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