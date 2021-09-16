«Осенний своп» — 19 сентября в арт-пространстве «Кинематограф» в корпусе 159 19 сентября 18:00 Клуб "Кинематограф"

19 сентября в арт-пространстве «Кинематограф» в корпусе 159 пройдет «Осенний своп». Приносите ненужную одежду, забираете нужную. Начало в 18:00. Вход свободный.

Правила: можно принести вещи в хорошем состоянии, те, которые перестали радовать глаз или больше не сидят по фигуре. Мужской отдел тоже будет.

Можно приносить:

  • одежду
  • обувь
  • украшения
  • сумки
  • косметику, не бывшие в употреблении
  • цветы и растения
  • книги

Мероприятие будет поддерживать dj Сутрапьян, а если повезет с погодой, то своп пройдет на веранде. Все вещи, которые останутся после мероприятия, организаторы обещают отвезти туда, где они точно пригодятся.

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Метки:
микрорайон 1, Кинематограф
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