19 сентября в арт-пространстве «Кинематограф» в корпусе 159 пройдет «Осенний своп». Приносите ненужную одежду, забираете нужную. Начало в 18:00. Вход свободный.
Правила: можно принести вещи в хорошем состоянии, те, которые перестали радовать глаз или больше не сидят по фигуре. Мужской отдел тоже будет.
Можно приносить:
- одежду
- обувь
- украшения
- сумки
- косметику, не бывшие в употреблении
- цветы и растения
- книги
Мероприятие будет поддерживать dj Сутрапьян, а если повезет с погодой, то своп пройдет на веранде. Все вещи, которые останутся после мероприятия, организаторы обещают отвезти туда, где они точно пригодятся.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
История одной очень старой стереофотографии санатория в Крюково. Кто её делал и как она попала в музей Истории
Благоустройство дворов между Центральным проспектом и улицей Юности три раза обсуждали с местными жителями. Вот что в итоге решили сделать Истории
Продуктовый магазин сети «Авоська» планируют открыть в Зеленограде. Возможно, в бывшем книжном на Панфиловском проспекте Новости
Стоматологическая клиника «Щекастик» в Голубом — доступное и качественное лечение зубов для взрослых Истории
«Только самый сильный оппозиционный кандидат может победить единоросса». Интервью с кандидатом в Госдуму от КПРФ Иваном Ульянченко Истории
На колокольню Покровского храма в Рузино повесили колокола. Смотрите, как их поднимали и слушайте, как они звонят Истории
Проект «Умное голосование» Навального опубликовал рекомендации по кандидату в Госдуму от Зеленограда Новости
Компания «Радиус Автоматика» приглашает на работу специалистов в области продаж и программистов Реклама
Нижнекаменский пруд рядом с 17-м микрорайоном — подробный обзор в рейтинге общественных пространств Зеленограда Истории
Почти полмиллиарда долгов должен выплатить «Жилищник» за тепло в зеленоградских квартирах. Суд дал на это два года Истории
«Мы заморочены на эстетике и психологическом комфорте пациентов». Как в зеленоградской стоматологической клинике решают ортодонтические проблемы у детей и взрослых Партнерский материал