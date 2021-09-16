Правила: можно принести вещи в хорошем состоянии, те, которые перестали радовать глаз или больше не сидят по фигуре. Мужской отдел тоже будет.

Можно приносить:

одежду

обувь

украшения

сумки

косметику, не бывшие в употреблении

цветы и растения

книги

Мероприятие будет поддерживать dj Сутрапьян, а если повезет с погодой, то своп пройдет на веранде. Все вещи, которые останутся после мероприятия, организаторы обещают отвезти туда, где они точно пригодятся.