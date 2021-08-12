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Акция «Погуляй собаку» — 14 августа в приюте «Ника» 14 августа 11:00 Приют "Ника"

Для всех, кто подумывает о домашнем питомце, и всех, кто хотел бы помогать кошкам и собакам в приютах, но ещё не знает как, а также всех, кто просто очень любит животных — участие в совместном выезде в приют — отличный шанс узнать про это больше. 14 августа акция «Погуляй собаку» пройдет в зеленоградском приюте «Ника». Волонтерское движение приглашает всех желающих, кто хочет совместить приятное с полезным — весело провести время погуляв с животными, помочь приюту руками или захватить с собой корм/медикаменты для его хвостатых и ушастых обитателей. Начало в 11:00. Обязательная регистрация.

В приюте на двух площадках содержатся 900 бездомных собак и несколько десятков кошек. Здесь можно посмотреть короткое видео про приют и его «жителей».

Участие в выезде в приют является бесплатным. При этом вы можете сделать добровольное пожертвование в 500 рублей при покупке билета, которое осчастливит одну собаку (500 рублей = 2 недели питания одной собаки в приюте). Все собранные деньги будут переведены в приют.

Оплата билета является добровольной (это пожертвование для приюта). Его можно не оплачивать: для этого после нажатия кнопки «купить билет» и завершения регистрации откроется страница для покупки билета — просто не оплачивайте —письмо с подтверждение регистрации все равно придет к вам на почту, даже без оплаты. В случае вопросов по оплате или регистрации — пишите Дмитрию в WhatsApp.

Волонтерское движение #ПогуляйСобаку
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Метки:
бездомные животные, Ника
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