В приюте на двух площадках содержатся 900 бездомных собак и несколько десятков кошек. Здесь можно посмотреть короткое видео про приют и его «жителей».

Участие в выезде в приют является бесплатным. При этом вы можете сделать добровольное пожертвование в 500 рублей при покупке билета, которое осчастливит одну собаку (500 рублей = 2 недели питания одной собаки в приюте). Все собранные деньги будут переведены в приют.

Оплата билета является добровольной (это пожертвование для приюта). Его можно не оплачивать: для этого после нажатия кнопки «купить билет» и завершения регистрации откроется страница для покупки билета — просто не оплачивайте —письмо с подтверждение регистрации все равно придет к вам на почту, даже без оплаты. В случае вопросов по оплате или регистрации — пишите Дмитрию в WhatsApp.