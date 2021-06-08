Выставка «Про город» будет работать до 12 сентября в выставочном зале музея Зеленоград в корпусе 1410. Выставка рассказывает о том, как устроен Зеленоград. Стоимость билетов: взрослые 200 рублей, дети 7-18 лет — бесплатно. Билеты на выставку можно приобрести только онлайн.
Что обычно представляют, когда слышат слово «город»: многоэтажные дома, дороги, дворы и парки? Кажется, что ответ находится на поверхности. Но это не так. Строительство любого города начинается с создания системы жизнеобеспечения: теплоэлектростанций, водозаборных узлов, очистных сооружений. Они связаны с жилыми домами невидимой сетью подземных коллекторов, через которые в каждую квартиру бесперебойно подаются вода, тепло и электричество. А на поверхности за благополучие горожан днем и ночью несут ответственность экстренные службы: МЧС, скорая медицинская помощь, полиция.
Город растет и развивается, подобно живому организму. Каждый день встают все новые задачи: организация дорожного движения, создание комфортного акустического ландшафта и световой среды. Обо всем этом и многом другом расскажут гостям выставочного зала.
Билеты на выставку можно приобрести только онлайн. Телефон: 8-499-717-16-02