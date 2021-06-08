Что обычно представляют, когда слышат слово «город»: многоэтажные дома, дороги, дворы и парки? Кажется, что ответ находится на поверхности. Но это не так. Строительство любого города начинается с создания системы жизнеобеспечения: теплоэлектростанций, водозаборных узлов, очистных сооружений. Они связаны с жилыми домами невидимой сетью подземных коллекторов, через которые в каждую квартиру бесперебойно подаются вода, тепло и электричество. А на поверхности за благополучие горожан днем и ночью несут ответственность экстренные службы: МЧС, скорая медицинская помощь, полиция.

Город растет и развивается, подобно живому организму. Каждый день встают все новые задачи: организация дорожного движения, создание комфортного акустического ландшафта и световой среды. Обо всем этом и многом другом расскажут гостям выставочного зала.

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