Приглашаем вас на прямой эфир с главным редактором «Зеленоград.ру» Александром Эрлихом, который состоится 19 мая в 19:00 в нашем инстаграме. Это будет первый раз за более чем 20 лет существования нашей редакции.
Мы ждём вопросы о работе редакции, о темах и проблемах, которые вас волнуют — Александр расскажет, как мы можем освещать и решать их в рамках клуба друзей. Вопросы можно будет задавать и во время эфира, но лучше прислать их заранее, заполнив форму:
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