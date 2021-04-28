В программе прозвучат:

В. А. Моцарт.

Симфония № 41 («Юпитер») До мажор, K. 551

Эта симфония, созданная в 1788 году, получила название «Юпитер». Сам Моцарт такого названия не давал, но оно отражает суть этого грандиозного цикла с его

невиданным прежде величественным масштабом и эпической стройностью воплощения. Мужественная, приподнято-праздничная музыка, монументальная лапидарность предвосхищают страницы бетховенских симфоний с их героикой, стойким оптимизмом, ярким волевым началом. П. И. Чайковский, очень любивший всё

творчество Моцарта, называл эту симфонию «одним из чудес симфонической музыки».

Ф. Лист.

Концерт для фортепиано с оркестром №2 Ля мажор, op. 125.

«Totentanz»

В возрасте 8 лет, когда совсем еще юный музыкант Ференц Лист уже выступал перед почтенной публикой, его стали называть вторым Моцартом и предрекать великую карьеру и не ошиблись. Ференц Лист — гениальный реформатор пианизма, мастер оркестрового письма, он наделял свои сочинения новыми смыслами с помощью новаторских средств выразительности в фортепианной и симфонической музыке.

Одним из самых популярных произведений Листа, по праву снискавшее широчайшую любовь и признание исполнителей и слушателей — Концерт для фортепиано с оркестром №2. Его яркие музыкальные образы рельефно сопоставлены: конфликты броско очерчены, развитие стремительно, увлекает своей порывистостью, форма ясна, выписана «крупным штрихом». Партии солиста и оркестра предельно виртуозны и красочны — они выступают на равных основаниях, словно соревнуясь, оспаривая друг у друга проведение музыкальной мысли. Контрастная смена эпизодов подчеркивает драматический замысел произведения.

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Московский государственный симфонический оркестр:

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