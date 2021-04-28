23 мая в Культурном центре «Зеленоград» прозвучит концерт «Путеводитель по планетам» в исполнении Московского государственного симфонического оркестра. Художественный руководитель и солист (фортепиано) — Иван Рудин. Дирижер — Алексей Чуйков. Начало в 12:00. Стоимость билетов от 350 до 700 рублей.
Кого из нас с детства не интересовал космос? Планеты, звёзды, метеориты…сколько загадок этот мир таит для учёных и сколько надежд подаёт человечеству. Мировой
знаменитостью стал Юрий Гагарин — первый человек, совершивший полёт в космическое пространство, и практически каждый советский школьник на вопрос «Кем ты хочешь стать, когда станешь взрослым?», искренне и с восторгом отвечал «Космонавтом!». Изучение космоса, небесных светил и всего, что может быть с этим связано, не даёт покоя человеческому разуму с незапамятных времён, ведь он всегда был олицетворением будущего, связанного с перспективами и открытиями. Вдохновляет космос и людей искусства.
В. А. Моцарт.
Симфония № 41 («Юпитер») До мажор, K. 551
Эта симфония, созданная в 1788 году, получила название «Юпитер». Сам Моцарт такого названия не давал, но оно отражает суть этого грандиозного цикла с его
невиданным прежде величественным масштабом и эпической стройностью воплощения. Мужественная, приподнято-праздничная музыка, монументальная лапидарность предвосхищают страницы бетховенских симфоний с их героикой, стойким оптимизмом, ярким волевым началом. П. И. Чайковский, очень любивший всё
творчество Моцарта, называл эту симфонию «одним из чудес симфонической музыки».
Ф. Лист.
Концерт для фортепиано с оркестром №2 Ля мажор, op. 125.
«Totentanz»
В возрасте 8 лет, когда совсем еще юный музыкант Ференц Лист уже выступал перед почтенной публикой, его стали называть вторым Моцартом и предрекать великую карьеру и не ошиблись. Ференц Лист — гениальный реформатор пианизма, мастер оркестрового письма, он наделял свои сочинения новыми смыслами с помощью новаторских средств выразительности в фортепианной и симфонической музыке.
Одним из самых популярных произведений Листа, по праву снискавшее широчайшую любовь и признание исполнителей и слушателей — Концерт для фортепиано с оркестром №2. Его яркие музыкальные образы рельефно сопоставлены: конфликты броско очерчены, развитие стремительно, увлекает своей порывистостью, форма ясна, выписана «крупным штрихом». Партии солиста и оркестра предельно виртуозны и красочны — они выступают на равных основаниях, словно соревнуясь, оспаривая друг у друга проведение музыкальной мысли. Контрастная смена эпизодов подчеркивает драматический замысел произведения.
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Московский государственный симфонический оркестр:
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