Эта игра станет последней в многоматчевом марафоне городского мини-футбольного сезона, который начался еще в октябре прошлого года. В борьбе за почетный трофей встретятся сильнейшие клубы лиги — чемпион 2021 года — «ДСЭП №7» и «Селтик» — нынешний обладатель Кубка. В полуфинальных матчах ими были обыграны, соответственно, «Андреевка-МИЭЛЬ» и «Динамо».

Интрига финального матча очевидна — сможет ли чемпион сделать «золотой дубль» или «Селтик» подтвердит свое звание «кубкового бойца» и сохранит почетный трофей у себя?

Ответа на этот вопрос ждать осталось недолго. К сожалению, доступ зрителей на футбольные матчи этого сезона по-прежнему ограничен, но в качестве альтернативы — прямая трансляция в «инстаграм» — @amf_zelao. Начало матча — в 21:00