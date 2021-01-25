7 февраля в Культурном центре «Зеленоград» состоится концерт Московского государственного симфонического оркестра «Музыка кино». В концерте прозвучит музыка из известных фильмов, лучших образцов русского и мирового кино. Эти любимые мелодии вы узнаете с первых нот. Продолжительность концерта в два отделения по 40 минут с антрактом.
Дирижер — Ариф Дадашев. Стоимость билетов от 350 до 700 рублей.
Ариф Дадашев родился в 1982 году в Москве. Выпускник Московской консерватории, где занимался под руководством профессоров В. В. Суханова (хоровое дирижирование), Л.В. Николаева (оперно-симфоническое дирижирование), Ю.Б. Абдокова (оркестровка).
На выпускном экзамене в Большом зале консерватории дирижировал Пятой симфонией Н.И. Пейко. Принимал участие в мастер-классах Марка Минковского, работая с его оркестром «Музыканты Лувра» в Гренобле (Франция, 2011). Учебу в консерватории успешно совмещал с творческой деятельностью в Государственном театре оперы и балета республики Коми (Сыктывкар), где участвовал в спектаклях текущего репертуара и в международных фестивалях театра.
- 2006 год — дирижер — стажер Московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова.
- 2009 год — главный дирижер Рязанского областного музыкального театра.
- 2011 по 2014 годы — дирижер Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии.
- С 2014 года — дирижер Оркестра Центра Павла Слободкина, за время работы с которым подготовил и исполнил более 40 концертных программ.
Сотрудничает с Симфоническим оркестром Псковской филармонии, Камерным оркестром Рязанской филармонии, Губернаторским оркестром Санкт-Петербурга, Симфоническим оркестром Московской консерватории, Симфоническим оркестром Университета Анадолу (Эскешир, Турция), Ансамблем старинной музыки Prattica Terza (Санкт-Петербург), а также с музыкальными и оперными театрами России, среди которых Музыкальный театр республики Карелия, Театр оперы и балета Удмуртской республики, Государственный камерный музыкальный театр «Санкт-Петербург Опера», Санкт-Петербургский государственный театр «Балтийский дом».
Он является дирижером «Летних балетных сезонов», которые проходят на сцене Российского академического молодежного театра.
С 2015 года сотрудничает с Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Когана, МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко и другими театральными и концертно-симфоническими коллективами Росси
Московский государственный симфонический оркестр создан в 1989 году, как единственный в мире симфонический коллектив, посвящающий значительную часть своей концертной деятельности музыкально-эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Концерты и абонементы оркестра проходят на ведущих площадках Москвы.
С 1995 года оркестр ежегодно проводит циклы концертов с юными солистами в различных залах Москвы, Московской области и других регионов России, участники — победители и лауреаты престижных всероссийских и международных музыкальных состязаний.
Летом 2017 года приказом Департамента культуры города Москвы художественным руководителем оркестра был назначен известный пианист Иван Рудин. С приходом нового руководителя оркестр значительно расширил репертуар, начал сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными музыкантами, молодыми дирижерами и солистами, стал постоянным участником популярных телепроектов.
Московский государственный симфонический оркестр высоко оценивают и зрители, и музыканты, и критики. Это культура исполнения, интересные интерпретации шедевров классической музыки, отличный выбор произведений.
Оркестр успешно представлял российское исполнительское искусство на гастролях в Италии, Испании, Германии, Болгарии, Турции, Китае, Корее, с успехом гастролирует по России. В сентябре 2018 года, в рамках региональной программы XVIII международного музыкального фестиваля ArsLonga, коллектив выступил в гг. Севастополь и Симферополь, под управлением немецкого дирижера Юстуса Франтца.
Купить билеты без сервисного сбора, можно на сайте оркестра mgso.moscow или на сайте Культурного центра «Зеленоград»