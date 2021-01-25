Ариф Дадашев родился в 1982 году в Москве. Выпускник Московской консерватории, где занимался под руководством профессоров В. В. Суханова (хоровое дирижирование), Л.В. Николаева (оперно-симфоническое дирижирование), Ю.Б. Абдокова (оркестровка).

На выпускном экзамене в Большом зале консерватории дирижировал Пятой симфонией Н.И. Пейко. Принимал участие в мастер-классах Марка Минковского, работая с его оркестром «Музыканты Лувра» в Гренобле (Франция, 2011). Учебу в консерватории успешно совмещал с творческой деятельностью в Государственном театре оперы и балета республики Коми (Сыктывкар), где участвовал в спектаклях текущего репертуара и в международных фестивалях театра.

2006 год — дирижер — стажер Московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова.

2009 год — главный дирижер Рязанского областного музыкального театра.

2011 по 2014 годы — дирижер Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии.

С 2014 года — дирижер Оркестра Центра Павла Слободкина, за время работы с которым подготовил и исполнил более 40 концертных программ.

Сотрудничает с Симфоническим оркестром Псковской филармонии, Камерным оркестром Рязанской филармонии, Губернаторским оркестром Санкт-Петербурга, Симфоническим оркестром Московской консерватории, Симфоническим оркестром Университета Анадолу (Эскешир, Турция), Ансамблем старинной музыки Prattica Terza (Санкт-Петербург), а также с музыкальными и оперными театрами России, среди которых Музыкальный театр республики Карелия, Театр оперы и балета Удмуртской республики, Государственный камерный музыкальный театр «Санкт-Петербург Опера», Санкт-Петербургский государственный театр «Балтийский дом».

Он является дирижером «Летних балетных сезонов», которые проходят на сцене Российского академического молодежного театра.

С 2015 года сотрудничает с Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Когана, МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко и другими театральными и концертно-симфоническими коллективами Росси