Семинар «Создание домовых чатов» пройдет в онлайн и офлайн формате 26 октября. На нем расскажут, как привлечь людей в чаты и зачем нужно активное сообщество жильцов. Встреча пройдет в корпусе 145 в 19:30. Для участия надо записаться по почте zelao@go.mos.ru.

Участие в семинаре бесплатное. Как сообщает префектура, на встрече обсудят, как подружиться с соседями в многоквартирном доме, вместе построить площадку, установить шлагбаум, устроить обмен вещами и «просто весело проводить время», особенности создания чатов и привлечения туда людей в новостройках и на вторичном рынке жилья.

На семинаре выступят руководитель отдела по работе с пользователями «Хабра» и создателем ЖК-сообщества в Москве Алексей Шевелев, комьюнити-менеджер «Финолога», экоактивист Наталья Нагайник, руководитель проектов в «Леруа Мерлен» и создатель домового телеграм-сообщества «ЖК На Дмитровском 169» Антон Дуковский, модератор городских сообществ, директор АНО «Клуб юных натуралистов Зеленограда» Карина Смирнова. Также на мероприятие приглашены представители зеленоградских управ.

В соцсетях «Зеленоград.ру» есть группы по каждому микрорайону города: здесь можно следить за местными новостями, обмениваться информацией с соседями и планировать общие мероприятия. Также подписаться можно на сайте.