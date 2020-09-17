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Бесплатная ярмарка «Дармарка» с раздачей вещей — 19 сентября в Менделеево 19 сентября 12:00 Менделеево

«Дармарка» по приему и бесплатной раздаче вещей пройдет в поселке Менделеево в субботу, 19 сентября, с 12.00 до 15.00. Жители смогут принести и забрать понравившиеся предметы одежды, обуви, декора, мелкой бытовой техники. Вещи обязательно должны быть в чистом состоянии. Акция проходит в подвальном помещении под почтовым отделением по адресу: поселок Менделеево, улица Куйбышева, дом 9.

Принимается текстиль для муниципального приюта «Зеленоград»: постельное белье, полотенца, покрывала, одеяла, подушки, куртки, пальто, шторы, вязаные кофты и прочие изделия.

Для посещения необходимы индивидуальные средства защиты: маски и перчатки. В помещении будет работать кварцевая лампа.

Вход в помещение организован через необорудованный домофоном подъезд, поэтому для прохождения внутрь необходимо позвонить по телефону организатора проекта Елены Бузиной 8-926-280-76-71.

Следующую «Дармарку» планируют провести 26 сентября.

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Метки:
благотворительность, ярмарка, менделеево, Менделеево
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