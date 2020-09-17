«Дармарка» по приему и бесплатной раздаче вещей пройдет в поселке Менделеево в субботу, 19 сентября, с 12.00 до 15.00. Жители смогут принести и забрать понравившиеся предметы одежды, обуви, декора, мелкой бытовой техники. Вещи обязательно должны быть в чистом состоянии. Акция проходит в подвальном помещении под почтовым отделением по адресу: поселок Менделеево, улица Куйбышева, дом 9.