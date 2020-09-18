«Русалочка» Ханса Христиана Андерсона в исполнении Московского государственного симфонического оркестра — 18 октября в Культурном центре «Зеленоград» 18 октября 12:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

18 октября в Культурном центре «Зеленоград» прозвучит Симфоническая сказка «Русалочка» по мотивам сказки Х. К. Андерсена в исполнении Московского государственного симфонического оркестра.
Дирижер — Азим Каримов. Художественное слово — актёр театра и кино Павел Стукалов. Начало в 12:00. Стоимость билетов от 350 до 700 рублей.

Всемирно известная и любимая сказка датского писателя Ханса Кристиана Андерсена была впервые опубликована в 1837 году. Она была многократно адаптирована, включая мюзиклы, художественные и анимационные фильмы, на ней воспитывалось не одно поколение детей по всему свету.

Сказка повествует о трогательной истории любви дочери морского царя Русалочки к красивому принцу, которого она однажды увидела и спасла от гибели. Чтобы обрести человеческий облик и его любовь, она обращается к колдунье и взамен на свой голос получает зелье, которое делает её прекрасной девушкой. Принц увлекается ею, но счастье Русалочки длится недолго: тот женится на дочери другого короля, а Русалочка обращается в морскую пену, а затем и в дочь воздуха. Сказки рассказывает о том, что любовь, самоотверженность и радость за других — это и есть то, что отличает людей от других существ.

Московский государственный симфонический оркестр

Московский государственный симфонический оркестр создан в 1989 году, как единственный в мире симфонический коллектив, посвящающий значительную часть своей концертной деятельности музыкально-эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Концерты и абонементы оркестра проходят на ведущих площадках Москвы.

С 1995 года оркестр ежегодно проводит циклы концертов с юными солистами в различных залах Москвы, Московской области и других регионов России, участники — победители и лауреаты престижных всероссийских и международных музыкальных состязаний.

Летом 2017 года приказом Департамента культуры города Москвы художественным руководителем оркестра был назначен известный пианист Иван Рудин. С приходом нового руководителя оркестр значительно расширил репертуар, начал сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными музыкантами, молодыми дирижерами и солистами, стал постоянным участником популярных телепроектов.

Московский государственный симфонический оркестр высоко оценивают и зрители, и музыканты, и критики. Это культура исполнения, интересные интерпретации шедевров классической музыки, отличный выбор произведений.

Оркестр успешно представлял российское исполнительское искусство на гастролях в Италии, Испании, Германии, Болгарии, Турции, Китае, Корее, с успехом гастролирует по России. В сентябре 2018 года, в рамках региональной программы XVIII международного музыкального фестиваля ArsLonga, коллектив выступил в гг. Севастополь и Симферополь, под управлением немецкого дирижера Юстуса Франтца.

Купить билеты без сервисного сбора, можно на сайте оркестра mgso.moscow

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Метки:
культура, концерты, классическая музыка, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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