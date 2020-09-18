Всемирно известная и любимая сказка датского писателя Ханса Кристиана Андерсена была впервые опубликована в 1837 году. Она была многократно адаптирована, включая мюзиклы, художественные и анимационные фильмы, на ней воспитывалось не одно поколение детей по всему свету.

Сказка повествует о трогательной истории любви дочери морского царя Русалочки к красивому принцу, которого она однажды увидела и спасла от гибели. Чтобы обрести человеческий облик и его любовь, она обращается к колдунье и взамен на свой голос получает зелье, которое делает её прекрасной девушкой. Принц увлекается ею, но счастье Русалочки длится недолго: тот женится на дочери другого короля, а Русалочка обращается в морскую пену, а затем и в дочь воздуха. Сказки рассказывает о том, что любовь, самоотверженность и радость за других — это и есть то, что отличает людей от других существ.