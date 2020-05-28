«Зеленоград.ру» приглашает на онлайн-интервью с нашим депутатом в Мосгордуме Андреем Титовым. Основная тема: новые ограничения в связи с эпидемией. Время: 29 мая, пятница, 15:00. Интервью пройдет на платформе Zoom — подключайтесь по ссылке. Пишите ваши мнения, задавайте вопросы уже сейчас в комментариях или в чате конференции в Zoom’e (она уже работает).