«Зеленоград.ру» приглашает на онлайн-интервью с нашим депутатом в Мосгордуме Андреем Титовым. Основная тема: новые ограничения в связи с эпидемией. Время: 29 мая, пятница, 15:00. Интервью пройдет на платформе Zoom — подключайтесь по ссылке. Пишите ваши мнения, задавайте вопросы уже сейчас в комментариях или в чате конференции в Zoom’e (она уже работает).
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