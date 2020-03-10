В четверг, 12 марта, завершается городской мини-футбольный сезон. В чемпионате уверенно, потерпев всего одно поражение в 14-ти играх, победило «Динамо». Вторыми стали ребята из «ДСЭП №7», третьими — футболисты «Селтика». Всего в первенстве приняли участие более 450 спортсменов-любителей, представлявших тридцать команд.

И вот теперь, как венец сезона, — финальный матч на Кубок, в котором сыграют чемпионы — «Динамо» и бронзовые призеры — «Селтик». Основу «Динамо» составляют нынешние лидеры «большого» ФК «Зеленоград», хорошо знакомые зеленоградцам, — Кабанов Александр, Клюев Артем, Бовтало Андрей. Именно за счет опыта, «длинной скамейки» и, конечно, высокого мастерства футболистов «Динамо» уверенно прошло весь турнирный путь в чемпионате и до решающего матча в Кубке.

«Селтик», потеряв несколько незапланированных очков в первенстве, к финальному матчу на Кубок подошел во всеоружии. Достаточно сказать, что в полном драматизма полуфинальном матче с «ДСЭП №7» за черно-желтых сыграл легендарный Сирило — натурализованный бразилец, многолетний лидер сборной России по мини-футболу. И не просто сыграл, а внес решающий вклад в победу — три из пяти забитых мячей «Селтика» в этом матче — его. Под стать ему и другие лидеры команды — Ачкасов Руслан, Горячев Антон, Смирнов Алексей.

Наверное, таким и должен был быть финиш сезона — великолепные команды, звезды футбола, яркое зрелище.