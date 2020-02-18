Популярность к Мэвлу пришла сравнительно недавно, в 2018 году, когда он стал выкладывать свои музыкальные треки. Мэвл ориентируется на подростковую аудиторию. Сейчас он считается одним из самых перспективных белорусских исполнителей.



Кроме музыки Мэвл уделяет большое внимание активному общению с поклонниками в собственном блоге. Он очень любит читать художественную литературу, пропагандирует здоровый образ жизни, о чём и рассказывает собеседникам. Позиционирует себя как «Певец, музыкант, человек из народа».

Самые известные хиты Мэвла «Холодок» и «Патамушка». Их он и собирается исполнить перед зеленоградской аудиторией 21 февраля на концерте в клубе Django в корпусе 1465.