Турнир по уличному хоккею «Дворовая шайба» пройдет 15 февраля 15 февраля 12:00 Возраст 18+

Уважаемые любители хоккея. 15 февраля на хоккейной площадке у корпуса 403 состоится очередной турнир по уличному хоккею «Дворовая шайба». Начало в 12:00. Предварительная регистрация.

Мероприятие организовывается «Ассоциацией хоккеистов Зеленограда» совместно с ГБУ «Заря» и направлено на популяризацию хоккея на открытом воздухе. К участию приглашаются любители уличного хоккея.

Вы каждую зиму играете во дворе и хотите ощутить спортивный дух соревнований? Отличная возможность сделать это.

Требования к команде:
— количество игроков от 5 до 8 (участие игроков с хоккейным спортивным прошлым допускается только через предварительное согласование с организаторами);
— основные правила будут прежними (регламент опубликуем позже), основное изменение — формат 4*4 (вместо 5*5);
— требования к экипировке: минимальное-наличие щитков, максимальное-не ограничено;
— возраст: от 18 лет.

Основной принцип формирования команд-участников — приоритет сформированным коллективам из уличных игроков. Из одиночных игроков, у кого нет команды, планируется формирование отдельной «сборной» команды. Количество участников ограничено.

Регистрация и подробности уточняйте по телефону: 89261556404 WhatsApp (Фёдор) или в группе «ВКонтакте»: vk.com/dvorovaya_shayba.

Метки:
спорт, соревнования, хоккей
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