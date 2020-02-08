Уважаемые любители хоккея. 15 февраля на хоккейной площадке у корпуса 403 состоится очередной турнир по уличному хоккею «Дворовая шайба». Начало в 12:00. Предварительная регистрация.

Мероприятие организовывается «Ассоциацией хоккеистов Зеленограда» совместно с ГБУ «Заря» и направлено на популяризацию хоккея на открытом воздухе. К участию приглашаются любители уличного хоккея.

Вы каждую зиму играете во дворе и хотите ощутить спортивный дух соревнований? Отличная возможность сделать это.

Требования к команде:

— количество игроков от 5 до 8 (участие игроков с хоккейным спортивным прошлым допускается только через предварительное согласование с организаторами);

— основные правила будут прежними (регламент опубликуем позже), основное изменение — формат 4*4 (вместо 5*5);

— требования к экипировке: минимальное-наличие щитков, максимальное-не ограничено;

— возраст: от 18 лет.

Основной принцип формирования команд-участников — приоритет сформированным коллективам из уличных игроков. Из одиночных игроков, у кого нет команды, планируется формирование отдельной «сборной» команды. Количество участников ограничено.



Регистрация и подробности уточняйте по телефону: 89261556404 WhatsApp (Фёдор) или в группе «ВКонтакте»: vk.com/dvorovaya_shayba.