Присмотр за детьми — один из самых популярных видов подработки для молодежи во всем мире. Если вы хотите быть самостоятельным; зарабатывать, но не бросать учебу; если вы любите проводить время с детьми — добро пожаловать в команду Kidsout, сервиса по присмотру за детьми! В декабре Kidsout проводит первую школу бебиситтеров для студентов и молодых людей из Зеленограда.

Обучение идет два полных дня, там научат как выстраивать отношения с детьми и их родителями, как знакомиться, играть, вовлекать, учить, работать с манипуляциями и капризами. Какие правила и ценности есть в работе бебиситтера.

Организаторы говорят, что их школа — это крутой трансформационный тренинг, позволяющий за пару дней прояснить свои приоритеты и повзрослеть, у многих после школы меняется жизнь.

При бебиситтинге с Kidsout свободный график, почасовая ставка от 200-400 р/час, оплата день в день

Обучение в Зеленограде пройдет 14-15 декабря, набор ограничен.

Только для читателей «Зеленоград.ру», укажите кодовую фразу МОЙ ГОРОД в комментарии при записи в школу и получите скидку 10%.

Записаться в школу и узнать подробности по ссылке на сайте kidsout.ru.