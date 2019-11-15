17 ноября в 17:00 в Выставочном зале Музея Зеленограда (корпус 1410) состоится лекция «Космос и искусство», посвященная творческому пути космонавта и художника Алексея Архиповича Леонова.

Слушатели познакомятся с некоторыми работами и предметами искусства, посвященными советскому космонавту №11.

Алексей Архипович Леонов, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, стал первым человеком в мире, вышедшим в открытый космос. Кроме того, А. А. Леонов, в содружестве с художником-фантастом Андреем Соколовым, создал ряд почтовых марок СССР на космическую тему.

Посетить лекцию могут все желающие. Вход свободный.

Подробности по телефону +7(499)717-16-02.