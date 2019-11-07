Кулинарный мастер-класс в ТЦ «Авангард». Суп на кокосовом молоке и котлетки из кус-куса и тыквы 9 ноября 13:00 Торговый центр "Авангард"

В субботу 9 ноября шеф-повар кулинарного бренда ARTIШОК Константин Григорян проведёт бесплатный кулинарный мастер-класс. Участники приготовят бархатный, яркий крем-суп на кокосовом молоке, котлетки из кус-куса и тыквы с неожиданным соусом. Также организатор обещает дегустация авторского варенья.

Начало в 13:00. Место проведения ТЦ "Авангард" на Крюковском рынке. Вход бесплатный, запись не требуется.

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Кулинарный мастер-класс в ТЦ «Авангард». Суп на кокосовом молоке и котлетки из кус-куса и тыквы Афиша
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