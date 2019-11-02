Выставочный зал

Выставочный зал приглашает провести вечер в арт-пространстве и под руководством опытного художника познакомиться с несколькими направлениями графического искусства.

В 18:00 начнется мастер-класс по фэшн-иллюстрации «Модники и модницы». Гости создадут авторский скетч на основе фотографий города Зеленограда 60-70-х годов и журналов мод того же периода.

В 19:00 состоится лекция «КопиПаст» об истории машин для копирования и печати изображения и текста. Слушатели узнают, кто был первым в создании копий документов, а также познакомятся с принципами работы копировальных машин.

В 20:00 начнется мастер-класс по леттерингу «Ты сможешь!». Здесь создадут плакат с мотивирующей цитатой в технике леттеринга — искусства красивого письма. Помогут создать плакат старинные способы копирования изображения.

В 21:30 стартует интерактивная экскурсионная программа «Загадки фондохранищ» по выставке «Новые поступления». Программа познакомит с интересными историями из жизни людей и вещей.

Адрес выставочного зала: корпус 1410.