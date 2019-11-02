Во время акции «Ночь искусств» музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия, встречи с писателями, музыкантами, художниками и актерами. Рассказываем, что будет в Зеленограде.
Центральная библиотека Зеленограда приглашает провести «Ночь искусств», погрузившись в историю одного из самых популярных видов искусств — фотографии.
На лекции гостям расскажут об истории фотографии и фотоаппарата, о первых опытах по проецированию изображения на плоские поверхности и современной цифровой эпохе. Участники узнают историю развития художественной фотографии с середины XIX века до первой трети XX века, а также современной художественной фотографии и фоторепортажа. Станут оппонентами в дискуссии о развитии визуального языка фотографии в период технологического прогресса и цифровизации, глубже поймут фотографию как явление, как искусство, как жизнь. Обрести такой исторический бэкграунд будет полезно профессионалам и любителям.
Лектор — Наталья Чебыкина, основатель и руководитель зеленоградской фотошколы «Объективно о главном», Член ассоциации профессиональных детских и семейных фотографов России и зарубежья ДИСФО, Член Союза фотографов дикой природы, участник первого Московского биеннале детской и семейной фотографии «Фотография, выходящая за рамки семейного альбома», член жюри международного фотоконкурса в рамках Федерации лабораторной медицины.
Начало в 18:00. Продолжительность 2 часа. Адрес библиотеки: корпус 607А.
Выставочный зал приглашает провести вечер в арт-пространстве и под руководством опытного художника познакомиться с несколькими направлениями графического искусства.
В 18:00 начнется мастер-класс по фэшн-иллюстрации «Модники и модницы». Гости создадут авторский скетч на основе фотографий города Зеленограда 60-70-х годов и журналов мод того же периода.
В 19:00 состоится лекция «КопиПаст» об истории машин для копирования и печати изображения и текста. Слушатели узнают, кто был первым в создании копий документов, а также познакомятся с принципами работы копировальных машин.
В 20:00 начнется мастер-класс по леттерингу «Ты сможешь!». Здесь создадут плакат с мотивирующей цитатой в технике леттеринга — искусства красивого письма. Помогут создать плакат старинные способы копирования изображения.
В 21:30 стартует интерактивная экскурсионная программа «Загадки фондохранищ» по выставке «Новые поступления». Программа познакомит с интересными историями из жизни людей и вещей.
Адрес выставочного зала: корпус 1410.
Программа начнется в 18:00 вечером старинного русского романса. В исполнении певицы Татьяны Новожиловой прозвучат романсы «Темно-вишневая шаль», «Отцвели хризантемы», «Сарафан», «Ненаглядный ты мой», «Напоминание» и многие другие. Каждое исполнение романса будет сопровождаться рассказом аккомпаниатора Эльвиры Ворониной об авторе романса и истории его создания.
В 19:00 начнется экскурсия по музейной экспозиции «История родного края». Посетители узнают о знаменитых людях, представителях литературы и искусства — поэтах, писателях, художниках, которые жили или гостили в населеных пунктах, на месте которых построен Зеленоград, в окрестных селах и усадьбах.
Завершится «Ночь искусств» демонстрацией фильмов об истории Зеленограда, его жителях, строителях и архитекторах. Показ фильмов начнется в 20:00.
Адрес музея: улица Гоголя, дом 11В
Концерт солистов ансамблей преподавателей и концертмейстеров Детской музыкальной школы №71. В программе вечера — классические произведения, пьесы современных авторов, а также обработки народных мелодий. Будут представлены инструменты: фортепиано, скрипка, виолончель, кларнет, гусли звончатые, домра, балалайка.
Начало в 18:00 в театральном зале, продолжительность 1 час. Адрес Культурного центра: Центральная площадь, дом 1
В музее-заповеднике пройдут мероприятия, приуроченные к 150-летию таблицы химических элементов Д.И. Менделеева. В рамках «Ночи искусств» в усадьбе Шахматово также состоится акция «Вместе с Менделеевым» и открытие выставки «В стране огня» в усадьбе капитана Тараканова.
Начало в 18:00. Подробнее на сайте шахматово.рф.
Полную программу смотрите на сайте акции — здесь можно выбрать город или посмотреть события по их типу: архитектура, литература, кино и театр, живопись или музыка.