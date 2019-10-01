5 октября зеленоградский филиал Центра помощи многодетным семьям «МногоМама» приглашает на мероприятие «ЭкоМногоМама — планета наш дом». Мероприятие пройдет в лесопарке между 4 и 12 микрорайонами на открытом в 2007 году первом экологическом маршруте в округе. В этот день пройдет экоквест, сбор и практикум по раздельному сбору отходов, конкурсы и веселые игры с детьми. Сбор участников в 12 часов у местечка «Лисьи горки». Участвовать могут все желающие, требуется регистрация по телефону.
В этот день пройдет экоквест от педагогов Натальи Афанасьевой и Розы Дружины, сбор и практикум по раздельному сбору отходов от общественного объединения «Добрые крышечки», конкурс «Мозаики» и веселые игры с детьми от агентства «МногоПраздник», активности от центра воинских искусств и народной культуры «Богатырь».
В завершение экопраздника участники получат угощения и подарки.
Экопраздник проходит при информационной поддержке Коворкинг-центра НКО в Зеленограде.
Участвовать могут все желающие, требуется регистрация по телефону: 8(977)798-29-21.
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