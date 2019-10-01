В этот день пройдет экоквест от педагогов Натальи Афанасьевой и Розы Дружины, сбор и практикум по раздельному сбору отходов от общественного объединения «Добрые крышечки», конкурс «Мозаики» и веселые игры с детьми от агентства «МногоПраздник», активности от центра воинских искусств и народной культуры «Богатырь».

В завершение экопраздника участники получат угощения и подарки.

Экопраздник проходит при информационной поддержке Коворкинг-центра НКО в Зеленограде.

Участвовать могут все желающие, требуется регистрация по телефону: 8(977)798-29-21.