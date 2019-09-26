Закрытие «Лонгборд-сезона» 29 сентября 11:00 Лыжероллерная трасса

Практически закрытие «Лонгборд сезона» пройдет 29 сентября на лыжероллерной трассе (Каштановая аллея 2с8). Приглашаются все желающие покататься, покруизить и просто пообщаться. В программе тренировка «Как кататься на лонгборде» тренировка «Как научиться слайдить» и даже гонка! Обязательно наличие шлема для гонки и слайдовых перчаток для школы слайдов. Бесплатный прокат шлемов (паспорт в залог). Предварительная регистрация обязательна. Начало в 11:00.

Расписание:

  • 11:20 Встреча участников
    Регистрация участников
    Школа лонгборда
  • 12:00 Квалификация для гонки
  • 13:00 Начало Гонки
  • 14:45 Награждение победителей
  • 15:00 Фановые заезды
  • 15:30 Школа Слайдов

Регистрация по ссылке
Телега 8(916)319 07 60

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