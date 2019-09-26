Практически закрытие «Лонгборд сезона» пройдет 29 сентября на лыжероллерной трассе (Каштановая аллея 2с8). Приглашаются все желающие покататься, покруизить и просто пообщаться. В программе тренировка «Как кататься на лонгборде» тренировка «Как научиться слайдить» и даже гонка! Обязательно наличие шлема для гонки и слайдовых перчаток для школы слайдов. Бесплатный прокат шлемов (паспорт в залог). Предварительная регистрация обязательна. Начало в 11:00.