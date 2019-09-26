Практически закрытие «Лонгборд сезона» пройдет 29 сентября на лыжероллерной трассе (Каштановая аллея 2с8). Приглашаются все желающие покататься, покруизить и просто пообщаться. В программе тренировка «Как кататься на лонгборде» тренировка «Как научиться слайдить» и даже гонка! Обязательно наличие шлема для гонки и слайдовых перчаток для школы слайдов. Бесплатный прокат шлемов (паспорт в залог). Предварительная регистрация обязательна. Начало в 11:00.
Расписание:
- 11:20 Встреча участников
Регистрация участников
Школа лонгборда
- 12:00 Квалификация для гонки
- 13:00 Начало Гонки
- 14:45 Награждение победителей
- 15:00 Фановые заезды
- 15:30 Школа Слайдов
Место встречи
За нападение на женщину приезжему дали год колонии. Но на свободу он выйдет уже через пару месяцев Новости
Детский центр «Сёма» готовится к 10-летнему юбилею и открывает новые горизонты развития — центр сенсорной интеграции для детей с ОВЗ Истории
«Дачная амнистия» продлена. Как оформить свою загородную недвижимость, чтобы ее не признали самостроем Ответы
Независимый депутат в Мосгордуме от Зеленограда присоединился к фракции «Единая Россия». Вот как он это объяснил Новости
Как живут люди в деревнях рядом с только что открывшейся взлетной полосой в аэропорту Шереметьево Истории
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.