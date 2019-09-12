14 сентября в Курчатовской лаборатории школы №1557 (корпус 344а, кабинет 125) пройдет мастер-класс по зондовой микроскопии. Приглашаются учащихся 7-х классов. Начало в 16:00. Желающим принять участие необходимо пройти предварительную регистрацию.
Тема доклада: «Зондовая микроскопия». Кравченко В.В., технический инженер НОЦ ЗМНТ(научно образовательный центр зондовой микроскопии и нанотехнологий).
Регистрация на мастер-класс.
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