Открытые занятия в Курчатовских лабораториях школы 1557 14 сентября 16:00 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1557" (корпус 344А) Возраст 14+

14 сентября в Курчатовской лаборатории школы №1557 (корпус 344а, кабинет 125) пройдет мастер-класс по зондовой микроскопии. Приглашаются учащихся 7-х классов. Начало в 16:00. Желающим принять участие необходимо пройти предварительную регистрацию.

Тема доклада: «Зондовая микроскопия». Кравченко В.В., технический инженер НОЦ ЗМНТ(научно образовательный центр зондовой микроскопии и нанотехнологий).

Регистрация на мастер-класс.

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