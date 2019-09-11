21 сентября 2019 года на стадионе «Ангстрем» состоится забег «Кросс нации» (включая выполнение нормативов ВФСК ГТО). Это одно их самых массовых и масштабных мероприятий на территории России.
Регистрация участников и выдача стартовых номеров будет проходить с 16 по 20 сентября с 8:00 до 17:00 по адресу: Зеленоград, корпус 118 (офис ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы» Москомспорта).
В день проведения мероприятия регистрация участников и выдача стартовых номеров будет проходить на стадионе «Ангстрем» с 9.00. Расписание стартов будет опубликовано дополнительно.
В рамках проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации» любой участник может выполнить норматив по бегу на короткие и длинные дистанции, а также кросс по пересеченной местности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на дистанции соответствующей своей возрастной ступени.
Всем участникам необходим медицинский допуск, а желающим выполнить норматив ВФСК ГТО по бегу дополнительно потребуется УИН, который можно получить при регистрации на сайте www.gto.ru
Всем участникам соревнований вручается номер-майка от Министерства спорта России.
«Кросс нации» — это массовое и общедоступное спортивное мероприятие, где каждый желающий может проявить свои спортивные таланты, с пользой провести время, активно отдохнуть с семьей и друзьями, а еще стать участником соревнований общероссийского уровня.
Приглашаем жителей и гостей нашего округа принять участие в открытом Всероссийском дне бега «Кросс нации».
По всем возникшим вопросам обращайтесь по телефону 8(499)762-33-60.
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