21 сентября 2019 года на стадионе «Ангстрем» состоится забег «Кросс нации» (включая выполнение нормативов ВФСК ГТО). Это одно их самых массовых и масштабных мероприятий на территории России.

Регистрация участников и выдача стартовых номеров будет проходить с 16 по 20 сентября с 8:00 до 17:00 по адресу: Зеленоград, корпус 118 (офис ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы» Москомспорта).

В день проведения мероприятия регистрация участников и выдача стартовых номеров будет проходить на стадионе «Ангстрем» с 9.00. Расписание стартов будет опубликовано дополнительно.