Цирковое шоу «Империя Хищников» 14 сентября - 20 октября

С 14 сентября по 20 октября на парковке возле магазина «Ашан» (Андреевка, улица Жилинская, строение1), будет показано самое масштабное международное цирковое шоу «Империя Хищников».

Стоимость билетов от 500 рублей до 1800 рублей. Дети до 4-х лет бесплатно. Продажа билетов в кассе цирка на парковке «Ашан» и на сайте цирккорона.рф. Телефон для справки: 8(915)205-93-73.

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