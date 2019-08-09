12 августа в 11:00 в вольерный комплекс «Дом лани» приглашают мальчишек и девчонок старше 6 лет на увлекательное и подробное знакомство с различными животными вольерного комплекса. Совсем недавно здесь родились новые питомцы — маленькие лани, и ребятам расскажут о них более подробно — что они кушают, как играют, как живут. Экскурсии проводятся еженедельно по предварительной записи: 8(499)735-55-56. Организаторы говорят — когда дети учатся любить природу и животный мир с самых ранних лет, они вырастают добрыми, искренними и любящими.
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