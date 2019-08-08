Музей Зеленограда (улица Гоголя, дом 11 В) представляет выставку абстрактного искусства «Ракурс взгляда» Сергея Геннадьевича Скачкова, посвященную 60-летию художника. Творчество Сергея Скачкова — это процесс познания окружающего мира свозь призму взгляда художника. Цикл живописных работ, выполненных в стиле абстракционизм, погружает зрителя в созерцание всполоха красок и переходов фактуры одного цвета в другой. Выставка работает до 22 сентября. Вход: взрослые — 30 руб., школьники, пенсионеры и другие льготные категории — 20 руб. Московские школьники, дети до 7 лет и другие категории граждан, имеющие право на бесплатное посещение экспозиций и выставок, по предоставлению соответствующих документов — бесплатно.
Творчество Сергея — это процесс познания окружающего мира свозь призму взгляда художника. Цикл живописных работ, выполненных в стиле абстракционизм, погружает зрителя в созерцание всполоха красок и переходов фактуры одного цвета в другой. Лейтмотивом для них выступают объекты природы: флора и фауна. Колорит каждой работы достоин отдельного изучения. И как в природе мы можем заметить драматизм бури и мажорность летнего дня, так и в полотнах Сергея Скачкова зритель погружается в калейдоскоп разнообразных эмоций художника.
Композиционные решения работ Сергея Геннадьевича зачастую выстроены по принципу гармоничности (равнозначности) объекта, позволяют не навязывать зрителю свою точку зрения, а лишь помогают погрузиться в мир природы через восприятие цвета, света и линии.
Уникальная методика письма акриловыми и масляными красками — это авторская переработка техники «аля-прима», не характерная для пастозных красок.
Сергей Скачков профессиональный художник, реставратор иконописи и дизайнер. Член Творческого Союза художников Подмосковья, член Международного Художественного Фонда, член Международной Федерации Акварелистов.
Творческие работы Сергея неоднократно были представлены на выставках в галереях России и за рубежом, его произведения находятся в частных коллекциях во многих странах мира.
Режим работы: вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье — 10:00—18:00, четверг — 13:00-21:00
Дополнительная информация по телефону: +7(499)732-21-22
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