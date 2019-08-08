Композиционные решения работ Сергея Геннадьевича зачастую выстроены по принципу гармоничности (равнозначности) объекта, позволяют не навязывать зрителю свою точку зрения, а лишь помогают погрузиться в мир природы через восприятие цвета, света и линии.

Уникальная методика письма акриловыми и масляными красками — это авторская переработка техники «аля-прима», не характерная для пастозных красок.