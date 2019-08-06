Общегородской триатлон Бег+Фитнес+Йога / 12:30—14:00 / 6+

В рамках фестиваля состоится общегородской полуторачасовой триатлон — 30 минут бега или зумбы на выбор, затем получасовая функциональная тренировка, а в завершение 30-минутный йога-сет. Сбор участников к 12:30. Регистрация не требуется. Все участники триатлона получат сувенирные медали.

Триатлон рассчитан для людей с любым уровнем физической подготовки. Каждый участник выбирает нагрузку для себя по самочувствию. Беговой этап можно пробежать, пройти или даже протанцевать. Элементы функциональной тренировки и йоги будут несложными. Участие в триатлоне носит не соревновательный характер, а направлено на приобщение наших горожан к здоровому образу жизни и получения хорошего настроения.