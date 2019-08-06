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Семейный фестиваль «Зеленоградский Образ Жизни» 10 августа 10:00 Стадион "Ангстрем"

В субботу, 10 августа, на стадионе «Ангстрем» (Озерная аллея, 3) пройдет окружной физкультурно-спортивный праздник, приуроченный к празднованию 80-летия Всероссийского дня физкультурника.

Гостей фестиваля ждет яркий праздник спорта, здоровья, красоты и музыки в компании друзей, родственников и единомышленников. В течение 7 часов на открытом воздухе будут проходить различные активности и мастер-классы, сдача нормативов ГТО, розыгрыши подарков от партнеров мероприятия и многое другое. Вход свободный.

Комплекс ГТО / 10:00—17:00 / 6+

Для участия в выполнении нормативов комплекса ГТО при себе необходимо иметь:

  • УИН (уникальный идентификационный номер, присваиваемый при регистрации на портале комплекса ГТО
  • документ, удостоверяющий личность (для лиц, не достигших четырнадцати лет — свидетельство о рождении либо его копия)
  • медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО

Все желающие могут попробовать свои силы в выполнении следующих нормативов:

  • челночный бег 3х10 м
  • бег на дистанции 30 метров, 60 метров, 100 метров
  • бег на дистанции 1000 метров, 1500 метров, 2000 метров, 3000 метров
  • подтягивание из виса на высокой перекладине
  • рывок гири 16 кг
  • сгибание и разгибание рук
  • наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами
  • прыжок в длину
  • поднимание туловища из положения лежа на спине
  • стрельба из электронного оружия

Общегородской триатлон Бег+Фитнес+Йога / 12:30—14:00 / 6+

В рамках фестиваля состоится общегородской полуторачасовой триатлон — 30 минут бега или зумбы на выбор, затем получасовая функциональная тренировка, а в завершение 30-минутный йога-сет. Сбор участников к 12:30. Регистрация не требуется. Все участники триатлона получат сувенирные медали.

Триатлон рассчитан для людей с любым уровнем физической подготовки. Каждый участник выбирает нагрузку для себя по самочувствию. Беговой этап можно пробежать, пройти или даже протанцевать. Элементы функциональной тренировки и йоги будут несложными. Участие в триатлоне носит не соревновательный характер, а направлено на приобщение наших горожан к здоровому образу жизни и получения хорошего настроения.

Концерт группы «Глафира Band» / 14:00 — 17:00 / 0+

На открытой сцене выступит группа, известная далеко за пределами нашего города. Песни, которые прозвучат, «подходят» и взрослым, и детям!

Глафира Band — это эклектика разных эпох, стилей и направлений. Это рок и фолк, инди-рок, кантри и блюграсс. А если просто — это хорошая музыка со смыслом, музыка настроения, жизни. Это музыка энергии, радости, силы и в тоже время по-женски метафоричная, наполненная и неуловимо прекрасная. Это музыка, которая понятна и нравится всем.

Развлечения для всей семьи / 12:00 — 17:00 / 3+

На фестивале предусмотрено специальное пространство, где будут представлены различные активности и творческие занятия для детей. В частности, демонстрация и примерка боевой одежды и снаряжения пожарного, поражение мишени водой из пожарного ствола на площадке от МЧС, семейные эстафеты и полоса препятствий на большой надувной конструкции от Центра физкультуры и спорта Зеленограда, показательные выступления и мастер-классы от студии воздушно-спортивного эквилибра «Polerina», розыгрыш подарков и сертификатов от спортивного комплекса GOPark, активности от спортивного комплекса «Космос», анимация от детского агентства праздников «Куча-Мала», открытые уроки по фитнесу на батуте от @jumping_fitness_zelenograd.

На фестивале можно будет вкусно и полезно подкрепиться на фудкорте у семейного кафе «Андерсон» и вегетарианского кафе-пекарни «Кулинария Здоровья», отдохнуть на траве или трибунах под приятную музыку.

Программа фестиваля:

09:30-10:00 Открытие регистрации на выполнение нормативов комплекса ГТО
10:00-17:00 Прием нормативов комплекса ГТО
12:00-17:00 Площадки с активностями для детей и взрослых:

12:00-12:05 Торжественная церемония открытия, чествование спортсменов
12:05-12:20 Показательные выступления от команды Street Workout «Р.У.С.Ъ.», студии воздушно-спортивного эквилибра «Polerina», участников проекта «Московское долголетие»
12:20-12:30 Турнир по перетягиванию каната
12:30-14:00 Общегородской семейный триатлон (для всех желающих)

  • 12:30 Бег / Зумба, инструктор Валентина Богданова (GOPark)
  • 13:00 Функциональная тренировка, инструктор Наталья Греднигер (Enievna Life Style)
  • 13:30 Йога-сет, инструктор Алексей Кравченко (Polerina)
  • 12:30-15:30 Турниры по мини-футболу и тэг-регби
  • 14:00-16:00 Семейные веселые эстафеты (все участники получат сувенирные медали)
  • 14:00-17:00 Музыкальный концерт группы «Глафира Band»

Организаторы фестиваля: ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы» Москомспорта, ГАУК г. Москвы «Культурный центр «Зеленоград», ГБУ г. Москвы «Спортивно-досуговый центр «Талисман».

Вход свободный. Добраться до стадиона «Ангстрем» можно либо на личном транспорте (будут открыты бесплатные парковки вблизи стадиона) либо на автобусе № 31 до остановки «Городской пруд» или на автобусах №10 и №19 до остановки «Озерная аллея».

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