В открытом чемпионате Зеленограда по футболу среди любителей — пора решающих матчей. 6 августа на стадионе «Ангстрем» определится чемпион. Играют «Стандарт» (Менделеево) и «Андреевка — МИЭЛЬ». Вход свободный.
6 августа, во вторник, в матче между «Стандартом» (Менделеево) и «Андреевка — МИЭЛЬ» определится чемпион. «Стандарту» для победы в первенстве достаточно будет ничьей, их сопернику нужна только победа. Противостояние двух лидеров обещает быть жарким.
Матч первого круга завершился убедительной победой «Андреевки — МИЭЛЬ» со счетом 6:1. В той игре у «Стандарта» уже в первом тайме был удален один из игроков, что и обусловило, в значительной степени, такое заметное преимущество победителя. В любом случае символично, что титул будет разыгран в последнем туре, очно, лицом к лицу.
Стадион «Ангстрем» (Озерная аллея, 3), начало матча в 19:15, вход свободный.
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