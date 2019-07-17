Кроме интересных фактов о разнообразных бабочках, обитающих на московских природных территориях, слушатели узнают также о любимых цветах бабочек и познакомятся с «помощником» всех энтомологов — микроскопом. Экологический мастер-класс «Какая она — бабочка» — мастер-класс по созданию макета бабочки из пластилина — позволит познакомиться со строением тела насекомого. У каждого будет возможность изготовить красочную и почти реальную бабочку.

Более подробную информацию можно уточнить по телефону 8(499)735-55-56.