Для юных жителей и их родителей в четверг 18 июля в 15:00 в «Доме лани» пройдёт эколого-просветительская программа «День бабочки». Дети услышат реальные и сказочные истории «Бабочки в мире цветов» — о самых красивых представителях Класса Насекомые, познакомятся с «помощником» всех энтомологов — микроскопом. На мастер-классе смогут создать макет бабочки из пластилина.
Кроме интересных фактов о разнообразных бабочках, обитающих на московских природных территориях, слушатели узнают также о любимых цветах бабочек и познакомятся с «помощником» всех энтомологов — микроскопом. Экологический мастер-класс «Какая она — бабочка» — мастер-класс по созданию макета бабочки из пластилина — позволит познакомиться со строением тела насекомого. У каждого будет возможность изготовить красочную и почти реальную бабочку.
Более подробную информацию можно уточнить по телефону 8(499)735-55-56.
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