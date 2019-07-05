«Фабрика затей» — это не только большой праздник, но и содружество людей, детско-родительского сообщества и профессионалов нашего города, поэтому у нас много друзей и партнеров.

Для будущих мамочек пройдет интересная лекция от Ольги Доулы на тему предстоящих родов, все желающие смогут посетить консультации и пройти диагностику сурдологопеда, а также принять участие в розыгрыше подарочных сертификатов.