Культурный центр «Зеленоград» и проект «Зеленоградские мамочки» 7 июля приглашают мам и малышей на на увлекательное и интересное мероприятие «Фабрика затей». На протяжении праздника будут проходить увлекательные мастер-классы для детишек, аквагрим, шоу мыльных пузырей, предусмотрен сладкий стол для сладкоежек, а для будущих мамочек пройдёт интересная лекция от Доулы на тему предстоящих родов. Вход свободный. Начало в 17:00.
«Фабрика затей» — это не только большой праздник, но и содружество людей, детско-родительского сообщества и профессионалов нашего города, поэтому у нас много друзей и партнеров.
Для будущих мамочек пройдет интересная лекция от Ольги Доулы на тему предстоящих родов, все желающие смогут посетить консультации и пройти диагностику сурдологопеда, а также принять участие в розыгрыше подарочных сертификатов.
- фольклорные этнографические игры от ДМШ им. Мусоргского и фольклорного ансамбля «Шаркунок»,
- мастер-классы и детская анимация от парка развлечений «Zамания»,
- мастер-классы от частного детского сада «Маленькая страна»,
- игровая программа, мыльное шоу и аквагрим от объединения «Карамельки»,
- мастер-класс «Занимательный английский»,
- сладкие угощения от ресторанного комплекса «Раздолье» и Екатерины Свердловой,
- мехенди натуральной гиппоалергенной хной.
Фвбрика затей — это чудесная возможность провести выходной всей семьей!
Фабрика затей — это праздник для детей и отдых для родителей!
Фабрика затей — дети развиваются, родители вдохновляются!
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