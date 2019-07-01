Для маленьких любителей активно проводить время на свежем воздухе «Мосприрода» 4, 11 и 18 июля предлагает необычное мероприятие — интерактивные экскурсии на самокатах и другом двухколесном транспорте. Для дошкольников и их родителей организуется серия экскурсий «Экологишка на колесах» по территории Крюковского лесопарка. На маршруте от вольерного комплекса «Дом лани» до Черного озера участники ознакомятся с удивительным миром флоры и фауны Зеленограда: разнообразными растениями, насекомыми и птицами.

На экскурсии приглашаются дети от 3-х до 5-ти лет с родителями. Место встречи — начало маршрута — Вольерный комплекс «Дом лани» (Зеленоград, Никольский проезд, д. 2). Начало в 11:00.

Продолжительность экскурсии — не более 40 минут.