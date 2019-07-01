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Экоэкскурсии на самокатах для детей 4 июля 11:00-12:00,11 июля 11:00-12:00,18 июля 11:00-12:00 Вольерный комплекс «Дом лани» Возраст от 3 до 5

Для маленьких любителей активно проводить время на свежем воздухе «Мосприрода» 4, 11 и 18 июля предлагает необычное мероприятие — интерактивные экскурсии на самокатах и другом двухколесном транспорте. Для дошкольников и их родителей организуется серия экскурсий «Экологишка на колесах» по территории Крюковского лесопарка. На маршруте от вольерного комплекса «Дом лани» до Черного озера участники ознакомятся с удивительным миром флоры и фауны Зеленограда: разнообразными растениями, насекомыми и птицами.

На экскурсии приглашаются дети от 3-х до 5-ти лет с родителями. Место встречи — начало маршрута — Вольерный комплекс «Дом лани» (Зеленоград, Никольский проезд, д. 2). Начало в 11:00.

Продолжительность экскурсии — не более 40 минут.

4 июля в 11.00 стартует интерактивная экскурсия «Приключения на лесных дорожках» в формате увлекательного квеста с заданиями, ответы на которые раскроют внешние особенности лесных млекопитающих и их повадки.

11 июля в 11.00 начнется интерактивная экскурсия «Крылья, клювы, голоса…», на маршруте которой можно будет послушать голоса птиц, определить увиденных пернатых и отыскать в лесу таинственных «крылатых жителей».

18 июля в 11.00 пройдет интерактивная экскурсия «Лесные были и небылицы», которая напомнит участникам о знакомых сказках, героями которых стали разнообразные животные. На маршруте во время игровых остановок участники определят «правду» или «небылицы» в сюжетах знакомых сказок.

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