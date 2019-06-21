В понедельник, 24 июня в КЦ «Зеленоград» (бывший ДК) пройдет бесплатный «урок» по аритмологии. Начало в 16:00. Аритмия — распространенный недуг, заведующий кардиологией Зеленограда Михаил Емельяненко расскажет о методах профилактики и лечения, а также о причинах развития заболевания.
Аритмия — это нарушение ритма и работы проводящей системы сердца. Может протекать бессимптомно или в виде учащенного сердцебиения, замирания, перебоев в работе. Иногда возникают головокружения, обмороки, боли в сердце, чувство нехватки воздуха. Эта сердечная патология бывает нескольких видов. У каждого свои особенности, характерные признаки и вероятные риски. Определить их может только кардиолог после подробного обследования.
Участники встречи узнают много полезной информации, а также смогут задать интересующие вопросы нашему специалисту.
Семинар состоится 24 июня в 16:00 в Культурном центре «Зеленоград».
Адрес: г. Москва, Зеленоград, Центральная площадь, дом 1
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