Комментировать
Семинар по аритмологии от врача Михаила Емельяненко пройдет в ДК 24 июня 16:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград"

В понедельник, 24 июня в КЦ «Зеленоград» (бывший ДК) пройдет бесплатный «урок» по аритмологии. Начало в 16:00. Аритмия — распространенный недуг, заведующий кардиологией Зеленограда Михаил Емельяненко расскажет о методах профилактики и лечения, а также о причинах развития заболевания.

Аритмия — это нарушение ритма и работы проводящей системы сердца. Может протекать бессимптомно или в виде учащенного сердцебиения, замирания, перебоев в работе. Иногда возникают головокружения, обмороки, боли в сердце, чувство нехватки воздуха. Эта сердечная патология бывает нескольких видов. У каждого свои особенности, характерные признаки и вероятные риски. Определить их может только кардиолог после подробного обследования.

Участники встречи узнают много полезной информации, а также смогут задать интересующие вопросы нашему специалисту.

Семинар состоится 24 июня в 16:00 в Культурном центре «Зеленоград».

Адрес: г. Москва, Зеленоград, Центральная площадь, дом 1

 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

Все для рукоделия
Ткани , пряжа!

 Реклама
Реклама
Для летних ремонтов!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама