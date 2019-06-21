Аритмия — это нарушение ритма и работы проводящей системы сердца. Может протекать бессимптомно или в виде учащенного сердцебиения, замирания, перебоев в работе. Иногда возникают головокружения, обмороки, боли в сердце, чувство нехватки воздуха. Эта сердечная патология бывает нескольких видов. У каждого свои особенности, характерные признаки и вероятные риски. Определить их может только кардиолог после подробного обследования.

Участники встречи узнают много полезной информации, а также смогут задать интересующие вопросы нашему специалисту.

Семинар состоится 24 июня в 16:00 в Культурном центре «Зеленоград».

Адрес: г. Москва, Зеленоград, Центральная площадь, дом 1