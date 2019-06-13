24 июня в ТК «Панфиловский» при поддержке магазина «Четыре глаза» пройдет День открытой астрономии. Вас ждет увлекательное путешествие в космический мир! Большая научно-развлекательная программа включает в себя: обзорную экскурсию по Солнечной системе, познавательные астролекции, запуск квадрокоптера и даже полет в виртуальных очках. Вы узнаете, как стать космонавтом, и понаблюдаете за небесными объектами в современные телескопы. В финале мероприятия вас ждет незабываемое Тесла шоу. Знакомство с единомышленниками и дружеская атмосфера обеспечены! Вход свободный.