24 июня в ТК «Панфиловский» при поддержке магазина «Четыре глаза» пройдет День открытой астрономии. Вас ждет увлекательное путешествие в космический мир! Большая научно-развлекательная программа включает в себя: обзорную экскурсию по Солнечной системе, познавательные астролекции, запуск квадрокоптера и даже полет в виртуальных очках. Вы узнаете, как стать космонавтом, и понаблюдаете за небесными объектами в современные телескопы. В финале мероприятия вас ждет незабываемое Тесла шоу. Знакомство с единомышленниками и дружеская атмосфера обеспечены! Вход свободный.
День открытой астрономии, или ДОА — это международное бесплатное мероприятие, направленное на популяризацию тротуарной астрономии. Мы даем всем желающим возможность любоваться красотами звездного неба. Организатор проекта — федеральная сеть магазинов оптических приборов «Четыре глаза».
Все подробности на официальном сайте сети магазинов оптических приборов «Четыре глаза».
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.