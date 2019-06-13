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День открытой астрономии в ТК «Панфиловский» 24 июня 10:00 Торговый комплекс "Панфиловский"

24 июня в ТК «Панфиловский» при поддержке магазина «Четыре глаза» пройдет День открытой астрономии. Вас ждет увлекательное путешествие в космический мир! Большая научно-развлекательная программа включает в себя: обзорную экскурсию по Солнечной системе, познавательные астролекции, запуск квадрокоптера и даже полет в виртуальных очках. Вы узнаете, как стать космонавтом, и понаблюдаете за небесными объектами в современные телескопы. В финале мероприятия вас ждет незабываемое Тесла шоу. Знакомство с единомышленниками и дружеская атмосфера обеспечены! Вход свободный.

День открытой астрономии, или ДОА — это международное бесплатное мероприятие, направленное на популяризацию тротуарной астрономии. Мы даем всем желающим возможность любоваться красотами звездного неба. Организатор проекта — федеральная сеть магазинов оптических приборов «Четыре глаза».

Все подробности на официальном сайте сети магазинов оптических приборов «Четыре глаза».

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