10 июня. «Певец русской природы» — Исаак Левитан

Пейзажи Исаака Левитана — не просто фотографическое изображение натуры. Художнику удалось передать ее живое дыхание. Недаром критики называли картины Левитана эмоциональными поэмами. Вас ознакомят с интересными фактами о некоторых пейзажах художника.

17 июня. «Лирик русского пейзажа» — Алексей Саврасов

Алексей Саврасов, один из крупнейших представителей лирического направления в русском пейзаже, оказал огромное влияние на русских пейзажистов конца XIX — начала XX вв. В историю русской живописи он вошел как создатель лирического пейзажа, полного грусти и любви к России. В массовом сознании Саврасов так и остался «автором одной картины» — «Грачи прилетели». Хотя, и до, и после написания этого великого произведения художником было создано еще множество прекрасных работ… О некоторых из них вы узнаете на нашей очередной встрече.

24 июня. «Пейзажист русской провинции» — Константин Юон

Художник безмерно любил красоту, как в природе, так и в жизни. И картины его полны радостного настроения от яркого солнца, синего неба, выпавшего первого снега, полевых цветов и осенних листьев…

Многое в его пейзажном творчестве связано с деревней Лигачево, где он жил подолгу и где наблюдал разные состояния природы…