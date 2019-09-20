Какой отдых самый лучший? Конечно же активный и на природе! 21-22 сентября Rutrail приглашает провести досуг на Щепкином болоте. Для тех, кто не знаком с туризмом или знаком совсем немного, есть отличная возможность познакомиться поближе! Переночевать в самом настоящем лагере, попробовать утонченную туристическую кухню (не совсем утонченную.), набраться опыта у закаленных выживальщиков, проконсультироваться с выбором снаряжения. Ну, а если ты тот самый закаленный выживальщик, то в любом случае найдешь себе единомышленников и прекрасно проведешь время в веселой компании. Ведь помимо всего этого, будут различные мастер классы, конкурсы и соревнования, а так же приятный бонус — банька. Участие бесплатное. Дата проведения: с 10:00 21 сентября до 16:00 22 сентября. Два дня, с возможностью остаться с ночевкой.
Какой отдых самый лучший? Конечно же активный и на природе! 21-22 сентября приглашаем разделить с нами свой досуг. Для тех, кто не знаком с туризмом или знаком совсем немного, есть отличная возможность познакомиться поближе! Переночевать в самом настоящем лагере, попробовать утонченную туристическую кухню (не совсем утонченную.), набраться опыта у закаленных выживальщиков, проконсультироваться с выбором снаряжения.
Ну, а если ты тот самый закаленный выживальщик, то в любом случае найдешь себе единомышленников и прекрасно проведешь время в веселой компании. Ведь помимо всего этого, будут различные мастер классы, конкурсы и соревнования, а так же приятный бонус — банька. Вечером, по традиции, посиделки у костра, хитрые игры от организаторов, и бесконечное обсуждение какая же палатка лучше и каким топором колоть дрова (опасно! Очень затягивает)
Приходите всей семьей, даже с самыми маленькими, для детей будет отдельная игровая зона. Также вас ждет гастрофест походной кухни, различные конкурсы и развлечения для всех возрастов.
Участие бесплатное!
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Что нужно знать перед тем, как начать паковать рюкзак и бежать покупать билеты на электричку:
- Это некоммерческий фестиваль — мы не берем деньги за вход или за участие!
- Это не спортивные соревнования — у нас главное участие, а не победа! Поэтому все конкурсы и соревнования рассчитаны на участников любого возраста и любой физической подготовки. Ты тоже сможешь!
- Это не слет пианистов — свой любимый фрак можно оставить дома. Одевайся в удобную одежду, возможны заморозки до -2.
- Фестиваль идет два дня, а значит нужно подумать о своем питании — возьми готовую еду из дома или продукты, из которых можно приготовить вкусный и полезный обед на костре себе и своему другу.
Тем гостям, кто захочет остаться с ночевкой, но не располагает своим снаряжением, в этот раз готовы предложить услуги «полевой гостиницы».
Можно будет взять в аренду отдельно недостающую снарягу или просто купить себе проживание в лагере (палатка, спальник, коврик), где все уже будет заранее готово к приему гостей. Подробнее здесь
Мы подготовили очень насыщенную и разнообразную программу на этот раз! Приглашаем всех принять в ней активное участие!
Суббота 21.09.19
10:00 Открытие фестиваля
10:10 Выступление Дениса Доропея (YouTube канал Денис Доропей)
10:15 Выступление турклуба Riversplav
10:30 Фотоконкурс «Моя прекрасная квагга», открытие фотозоны
10:40 Мастер класс «Первая помощь в походных условиях» (учебный центр ProПомощь)
10:40 Детский квест «Лесная пицца»
12:30 Командные соревнования «Пробитый турист». Пеше-водный этап «Болотные черти».
12:30 Походный бушкрафт. Делаем полезные вещи в лесу своими руками. (YouTube канал Диванный выживальщик)
13:00 Детский квест «Лесная пицца» 2 часть
14:00 Обед
15:00 Презентация Decathlon
15:00 — 17:00 Катания на байдарках
15:00 Геокешинг квест «Щепкин клад»
15:30 Соревнования «Пробитый турист». Веревочный этап «Дети Спайдермера».
16:00 Детская программа «Активити»
17:30 Групповое фото на сцене. Награждение победителей соревнований.
18:30 Ужин
19:00 Детская дискотека
20:00 Акустический концерт «Лесная бамболейла»
21:30 Походная баня
21:30 Музыкальные байки у костра
Воскресенье 22.09.19
8:30 Подъем, утренняя зарядка
9:00 Музыкальная разминка — Зумба
9:30 Завтрак
10:00 Открытие лекционной поляны. Выступление спикеров:
1) «Как выйти сухим из воды, если сменил тренинговые ботинки на весло — лайф-хаки для водных походов.» (Алексей Никонов и клуб турклуб Riversplav)
2) «В Грузию на велосипеде — основы велотуризма» (Сергей Кузенков)
3) «Спелеология — самый бессмысленный и беспощадный вид туризма» (Алексей Евдокимов и турклуб Outdoor time)
4) «Маркированные маршруты мира — Ликийская тропа с клубом Rutrail» (Виталий Мельничук и турклуб Rutrail)
11:00 — 14:30 Катание на байдарках
11:00 Детский квест «Лесная пицца» 3 часть
11:30 Командные соревнования походной кухни «Гастрофест 2019?
первый тур: Мучные неприятности
второй тур: Япона греча
третий тур: Ужин бомжа
конкурс со зрителями:"Объедки Нептуна»
14:30 «Туристическая барахолка» — дарим или меняемся туристическим снаряжением
15:00 Обед
16:00 Закрытие фестиваля
В программе возможны изменения!
Для участия в туристической барахолке нужно вступить в группу Rutrail Adventure и сделать репост любой записи про фестиваль у себя на стене.
По результатам опроса, решили, что походной кухне для гостей быть!
Делимся с вами меню по дням и ценами!
Меню на субботу:
ОБЕД
Борщ
Каша с тушенкой
салат витаминный
хлеб
чай,кофе
УЖИН
Жаркое с овощами и куриным филе
Салат овощной
чай кофе
хлеб
Меню на воскресенье:
ЗАВТРАК
Яичница с сосисками
каша, оладьи
Бутерброд с сыром
чай, кофе
ОБЕД
Суп лапша куриная
хлеб
Цены здесь
Задача конкурса — сделать самое оригинальное фото с осеннего фестиваля Rutrail. Опубликовать это фото у себя на странице в ВК или Инстаграм с хештегами #rutrail #rutrailfest #fotokvaga
Для участия в конкурсе необходимо быть подписанным на группу Rutrail Adventure.
Десять лучших работ отбирают организаторы фестиваля. Окончательный победитель будет выбран методом открытого голосования в группе Rutrail Adventure.
Результаты конкурса будут опубликованы 27-го сентября в группах Rutrail и Rutrail Adventure.
Призы победителям:
- Первое место: бесплатный поход с турклубом Rutrail и скидочный сертификат от Декатлон на 15% скидки.
- Второе место: брендовая футболка Rutrail и скидочный сертификат от Декатлон на 15% скидки.
- Третье место: брендовая футболка Rutrail и скидочный сертификат от Декатлон на 10% скидки.
Правила конкурса:
- конкурс проводится турклубом Rutrail с целью популяризации фестиваля и туризма в целом
- принять участие в конкурсе может любой желающий, без каких бы то ни было ограничений
- все работы, принимающие участие в конкурсе автоматически становятся собственностью турклуба Rutrail и могут быть использованы для публикаций в группе или других официальных интернет площадках Rutrail
- от каждого участника может быть прислано любое количество фото
Вас ждут командные соревнования в приготовлении блюд на костре в полевых условиях. Каждый раз мы придумываем уникальный состав конкурсных заданий для наших участников, готовых импровизировать, удивляться и удивлять, а также веселиться от души.
Можно будет выставить свою собственную команду и зажечь на празднике, а еще принять участие в самом вкусном судействе.
Зрители получат возможность не только убедиться, что на костре в походе можно готовить блюда высокой кухни, но и лично продегустировать кулинарные шедевры от команд-участников.
Собирайте свою команду, придумывайте название и плюсуйтесь в комментариях! Не пожалеете — обещаем.
Командам, участвующим в гастрофесте нужно будет взять на фестиваль:
Картофель — 4 шт
Лук — 2 луковицы
Чеснок — 1 головку
Болгарский перец — 1 шт
Морковка — 2 шт
Помидор — 2 шт
Огурец — 2 шт
Кабачок — 1 шт
Яйца — 5 шт
Мясо свинина — 250 гр
Мука — 400 гр
Разрыхлитель теста — 1 упак.
Сахар — 100 гр
Бульонные кубики — 2 шт.
Гречка — 200 гр
Подсолнечное масло — 200 гр.
Вода питьевая — 2 л.
Соль и специи по желанию.
Каждая команда так же может взять два секретных ингредиента, весом не более 250 гр каждый.
Также каждой команде разрешается добавить два «секретных ингредиента». И берите следующий кухонный инвентарь: нож, разделочная доска, половник, ложка с длинной ручкой, сковорода, котелок.
Место проведения: Солнечногорский район, лесная зона между станциями Малино и Фирсановкая, площадка со сценой «Щепка» возле озера «Щепкино болото, стоянка на маркированном маршруте «Фирсановка — усадьба Середниково».
Как добраться: Из Москвы на электричке до станции Малино (Ленинградский вокзал, в пути ~45 минут). Со станции Малино спускаемся с платформы и поворачиваем налево, по асфальту 200 метров до автобусной остановки «Платформа Малино». Далее поворачиваем вправо и входим в лес, снова направо и идем 1,3 км по тропе с маркировкой до площадки у озера.
Из Зеленограда: Из Зеленограда на электричке со станции Крюково до станции Малино ( в пути ~10 минут). Далее переходим по мосту через ЖД, и идем тем же путем. Электрички ходят целый день, вплоть до поздней ночи.
Личным транспортом: прямого подъезда к площадке нет, поэтому едем в Зеленоград, здесь по улице Железнодорожная в конец улицы, до автобусной остановке «Платформа Малино», здесь есть бесплатная стоянка на 30 автомобилей. Со стоянки входим в лес, поворачиваем направо и идем 1,3 км по тропе с маркировкой.
Что взять с собой:
Если есть желание остаться на оба дня фестиваля, то берем с собой палатку, коврик, спальник потеплее.
Еду и питье на время пребывания на фестивале. Воды — 2л на человека в день. Обязательно берем с собой миску, кружку, ложку. Если хотите готовить на костре или на газу — горелку, каны и прочее…
Одеваемся по погоде, берем много теплой одежды. Если будете участвовать в активностях на озере — обязательно взять сухой сменный комплект одежды. Удобная подходящая обувь.
Для бани можно взять купальник.
Для вечера пригодится фонарик.
Возьмите аптечку. Активный отдых на природе требует подготовки на случай непредвиденных ситуаций.
Видеокамеру, фотоаппарат или мобильный с камерой по желанию, но фотографировать будет что, даже не сомневайтесь!
Если умеете играть на музыкальных инструментах и готовы выступить вечером в субботу — берите все! ))
Если есть ненужное туристическое снаряжение, которое готовы подарить или обменять — тоже берите! Будет туристическая барахолка.
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