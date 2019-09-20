Программа фестиваля:

Что нужно знать перед тем, как начать паковать рюкзак и бежать покупать билеты на электричку:

Это некоммерческий фестиваль — мы не берем деньги за вход или за участие!

Это не спортивные соревнования — у нас главное участие, а не победа! Поэтому все конкурсы и соревнования рассчитаны на участников любого возраста и любой физической подготовки. Ты тоже сможешь!

Это не слет пианистов — свой любимый фрак можно оставить дома. Одевайся в удобную одежду, возможны заморозки до -2.

Фестиваль идет два дня, а значит нужно подумать о своем питании — возьми готовую еду из дома или продукты, из которых можно приготовить вкусный и полезный обед на костре себе и своему другу.

Тем гостям, кто захочет остаться с ночевкой, но не располагает своим снаряжением, в этот раз готовы предложить услуги «полевой гостиницы».



Можно будет взять в аренду отдельно недостающую снарягу или просто купить себе проживание в лагере (палатка, спальник, коврик), где все уже будет заранее готово к приему гостей. Подробнее здесь



Мы подготовили очень насыщенную и разнообразную программу на этот раз! Приглашаем всех принять в ней активное участие!



Суббота 21.09.19

10:00 Открытие фестиваля

10:10 Выступление Дениса Доропея (YouTube канал Денис Доропей)

10:15 Выступление турклуба Riversplav

10:30 Фотоконкурс «Моя прекрасная квагга», открытие фотозоны

10:40 Мастер класс «Первая помощь в походных условиях» (учебный центр ProПомощь)

10:40 Детский квест «Лесная пицца»

12:30 Командные соревнования «Пробитый турист». Пеше-водный этап «Болотные черти».

12:30 Походный бушкрафт. Делаем полезные вещи в лесу своими руками. (YouTube канал Диванный выживальщик)

13:00 Детский квест «Лесная пицца» 2 часть

14:00 Обед

15:00 Презентация Decathlon

15:00 — 17:00 Катания на байдарках

15:00 Геокешинг квест «Щепкин клад»

15:30 Соревнования «Пробитый турист». Веревочный этап «Дети Спайдермера».

16:00 Детская программа «Активити»

17:30 Групповое фото на сцене. Награждение победителей соревнований.

18:30 Ужин

19:00 Детская дискотека

20:00 Акустический концерт «Лесная бамболейла»

21:30 Походная баня

21:30 Музыкальные байки у костра



Воскресенье 22.09.19

8:30 Подъем, утренняя зарядка

9:00 Музыкальная разминка — Зумба

9:30 Завтрак

10:00 Открытие лекционной поляны. Выступление спикеров:

1) «Как выйти сухим из воды, если сменил тренинговые ботинки на весло — лайф-хаки для водных походов.» (Алексей Никонов и клуб турклуб Riversplav)

2) «В Грузию на велосипеде — основы велотуризма» (Сергей Кузенков)

3) «Спелеология — самый бессмысленный и беспощадный вид туризма» (Алексей Евдокимов и турклуб Outdoor time)

4) «Маркированные маршруты мира — Ликийская тропа с клубом Rutrail» (Виталий Мельничук и турклуб Rutrail)

11:00 — 14:30 Катание на байдарках

11:00 Детский квест «Лесная пицца» 3 часть

11:30 Командные соревнования походной кухни «Гастрофест 2019?

первый тур: Мучные неприятности

второй тур: Япона греча

третий тур: Ужин бомжа

конкурс со зрителями:"Объедки Нептуна»

14:30 «Туристическая барахолка» — дарим или меняемся туристическим снаряжением

15:00 Обед

16:00 Закрытие фестиваля



В программе возможны изменения!



Для участия в туристической барахолке нужно вступить в группу Rutrail Adventure и сделать репост любой записи про фестиваль у себя на стене.