Как доехать и что брать:

Место проведения: Солнечногорский район, лесная зона между станциями Малино и Фирсановкая, площадка со сценой «Щепка» возле озера «Щепкино болото, стоянка на маркированном маршруте «Фирсановка — усадьба Середниково».



Точка на карте: https://yandex.ru/maps/-/CCfIbImK



Как добраться: Из Москвы на электричке до станции Малино (Ленинградский вокзал, в пути ~45 минут). Со станции Малино спускаемся с платформы и поворачиваем налево, по асфальту 200 метров до автобусной остановки «Платформа Малино». Далее поворачиваем вправо и входим в лес, снова направо и идем 1,3 км по тропе с маркировкой до площадки у озера.



Из Зеленограда: на электричке со станции Крюково до станции Малино (в пути ~10 минут). Далее переходим по мосту через ЖД, и идем тем же путем. Электрички ходят целый день, вплоть до поздней ночи.



Личным транспортом прямого подъезда к площадке нет, поэтому едем в Зеленоград, здесь по улице Железнодорожная в конец улицы, до автобусной остановке «Платформа Малино», здесь есть бесплатная стоянка на 30 автомобилей. Со стоянки входим в лес, поворачиваем направо и идем 1,3 км по тропе с маркировкой.



Что взять с собой:

Если есть желание остаться на оба дня фестиваля, то берем с собой палатку, коврик, спальник потеплее.



Еду и питье на время пребывания на фестивале. Воды — 2л на человека в день. Обязательно берем с собой миску, кружку, ложку. Если хотите готовить на костре или на газу — горелку, каны и прочее…



Одеваемся по погоде, берем много теплой одежды. Если будете участвовать в соревнованиях на пакрафтах — обязательно взять сухой сменный комплект одежды. Удобная подходящая обувь.

Для бани можно взять купальник.



Для вечера пригодится фонарик.



Возьмите аптечку. Активный отдых на природе требует подготовки на случай непредвиденных ситуаций.



Видеокамеру, фотоаппарат или мобильный с камерой по желанию, но фотографировать будет что, даже не сомневайтесь!



Если умеете играть на музыкальных инструментах и готовы выступить вечером в субботу — берите все! ))



Если есть ненужное туристическое снаряжение, которое готовы подарить или обменять — тоже берите! Будет туристическая барахолка.

