Мастер-классы

12:00-12:30 Аквагрим. Художник-аквагример создаст яркие тематические рисунки на лицах гостей.

12:30-13:30 Мастер-класс по созданию фрисби. Участники мастер-класса смогут сделать летающую тарелку фрисби с уникальным тематическим дизайном. Тарелку можно оставить как сувенир или начать играть с ней.

14:00-15:00 Аквагрим. Художник-аквагример создаст яркие тематические рисунки на лицах гостей.

15:30-16:30 Мастер-класс по созданию волшебных палочек. Участники мастер-класса научатся делать главный аксессуар волшебников. Процесс создания предмета магии вызовет массу положительных эмоций.

17:00-18:00 Мастер-класс по мыловарению. Участники мастер-класса своими руками изготовят ароматное мыло с тематическими рисунками и необычными формами.

18:30-19:30 Детский мастер-класс по рисованию песком. Участники мастер-класса научится создавать песочные картины и сделают цветные тематические картины к празднику.

20:00-21:00 Аэротату. Все гости праздника смогут сделать яркие временные татуировки с логотипом проекта.

Площадка электронных голосований «Активный гражданин» начала работать в 2014 году. За время существования проекта к нему присоединилось более 2,2 млн человек, которые приняли участие в почти 4 тыс. голосований.

Юбилей проекта «Активный гражданин».