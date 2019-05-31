Юбилей проекта «Активный гражданин» будут отмечать 1-го и 2-го июня на 13-ти площадках города. Праздничная программа пройдет и в Зеленограде, на площади Юности. Жителей Зеленограда ожидают выступления городских творческих коллективов, творческие встречи со Светланой Зейналовой и Русланом Нигматуллиным, выступление Алексея Гомона, детские спектакли, игры, творческие и спортивные мастер-классы. Начало в 12:00. Вход свободный.
12.00-12.30 Танцевальная зарядка с Платоновой Еленой (участница шоу «Танцы» на ТНТ)
13.00-14.00 Детская программа Спектакль «Колобок»
15.30-17:30 Выступление городских творческих коллективов Департамента культуры города Москвы
18.00-18.30 Выступление Алексея Гомана
18.30-19.00 Диджей сет от DJ Bang
19.00-19.40 Творческая встреча со Светланой Зейналовой (ведущая «Первого канала»)
12.00-12.30 Танцевальная зарядка с Платоновой Еленой (участница шоу «Танцы» на ТНТ)
13.00-14.00 Детская программа Спектакль «Тайна третьей планеты»
14.30-15.15 Творческая встреча с Антоном Шагиным (актер кино и театра «Ленком»)
15.30-17:30 Выступление городских творческих коллективов Департамента культуры города Москвы
18.00-18.30 Выступление группы «Френды»
18.30-19.00 Диджей сет от DJ Reem
19.00-19.30 Творческая встреча с Русланом Нигматуллиным (легенда российского футбола, экс-вратарь сборной России по футболу
12:00-21:00 Игры, спорт и отдых, аттракцион «Кольцеброс»
12:00 -15:00 Детская анимация. Аниматоры в костюмах фей, животных и героев любимых сказок проведут конкурсы, эстафеты, а также утреннюю зарядку с самыми маленькими гостями мероприятия.
15:30-18:00 Спортивный мастер-класс по баланс борду. Профессиональные спортсмены проведут спортивный мастер-класс по балансированию на баланс борде. Завершится мастер-класс соревнованием и вручением памятных призов.
18:30-21:00 Анимационная программа. Зажигательные аниматоры проведут дискотеку под выступление артистов российской эстрады.
12:00-12:30 Аквагрим. Художник-аквагример создаст яркие тематические рисунки на лицах гостей.
12:30-13:30 Мастер-класс по созданию фрисби. Участники мастер-класса смогут сделать летающую тарелку фрисби с уникальным тематическим дизайном. Тарелку можно оставить как сувенир или начать играть с ней.
14:00-15:00 Аквагрим. Художник-аквагример создаст яркие тематические рисунки на лицах гостей.
15:30-16:30 Мастер-класс по созданию волшебных палочек. Участники мастер-класса научатся делать главный аксессуар волшебников. Процесс создания предмета магии вызовет массу положительных эмоций.
17:00-18:00 Мастер-класс по мыловарению. Участники мастер-класса своими руками изготовят ароматное мыло с тематическими рисунками и необычными формами.
18:30-19:30 Детский мастер-класс по рисованию песком. Участники мастер-класса научится создавать песочные картины и сделают цветные тематические картины к празднику.
20:00-21:00 Аэротату. Все гости праздника смогут сделать яркие временные татуировки с логотипом проекта.
Площадка электронных голосований «Активный гражданин» начала работать в 2014 году. За время существования проекта к нему присоединилось более 2,2 млн человек, которые приняли участие в почти 4 тыс. голосований.
Юбилей проекта «Активный гражданин».
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