2 июня в клубе Кинематограф по старой-доброй традиции состоится Гаражная распродажа. Надо срочно купить, продать, подарить? Хочешь новый образ? Может, жаждешь познакомиться со стильными и классными ребятами? Го в Киник, здесь все твои друзья! У входа в Кинематограф отыграют лучшие техно (и не только) диджеи Зеленограда! А также гостья из Нижнего Новгорода — легендарный диджей SUPERSANYA!
Начало в 14:00. Вход свободный.
2 июня в клубе Кинематограф по старой-доброй традиции состоится ГАРАЖНАЯ РАСПРОДАЖА! Надо срочно купить/продать/подарить? Хочешь новый образ? Может, жаждешь познакомиться со стильными и классными ребятами? Го в Киник, здесь все твои друзья!
А также, помочь с выбором, зарядиться энергией на все лето и улететь в открытый космос вам поможет Элитарный Десант ART PSYCHEDELIC EXPERIMENTAL GARAGE ROCK коллективов из Москвы, Питера и Зелека:
LIVE:
- CALIGULAS GUNS (СПб)
- ФОРНИТЫ (Мск)
- TEASHROOM TIME BAND (Зеленоград)
- ИВАН СУРАЕВ (Мск)
- СПАСАЯ РУКИ (Мск)
Хочется расслабиться, потанцевать, насладиться вкусной едой, выпить бутылочку-другую качественного крафта, и чтоб это было НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ? Легко! У входа в Кинематограф для вас отыграют лучшие техно (и не только) диджеи Зеленограда! А также гостья из Нижнего Новгорода — легендарный диджей SUPERSANYA!
Dj’s:
- Vova Phill
- d e e j y l e e s
- SUPERSANYA (НиНо)
Увидимся в Кинематографе!
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