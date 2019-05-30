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Гаражная распродажа в клубе «Кинематограф» 2 июня 14:00 Клуб "Кинематограф" Возраст 18+

2 июня в клубе Кинематограф по старой-доброй традиции состоится Гаражная распродажа. Надо срочно купить, продать, подарить? Хочешь новый образ? Может, жаждешь познакомиться со стильными и классными ребятами? Го в Киник, здесь все твои друзья! У входа в Кинематограф отыграют лучшие техно (и не только) диджеи Зеленограда! А также гостья из Нижнего Новгорода — легендарный диджей SUPERSANYA!
Начало в 14:00. Вход свободный.

Ура! Лето наступило! Мы так долго его ждали! Сезон отпусков и каникул не за горами, так что самое время обновиться и взбодриться!

2 июня в клубе Кинематограф по старой-доброй традиции состоится ГАРАЖНАЯ РАСПРОДАЖА! Надо срочно купить/продать/подарить? Хочешь новый образ? Может, жаждешь познакомиться со стильными и классными ребятами? Го в Киник, здесь все твои друзья!
А также, помочь с выбором, зарядиться энергией на все лето и улететь в открытый космос вам поможет Элитарный Десант ART PSYCHEDELIC EXPERIMENTAL GARAGE ROCK коллективов из Москвы, Питера и Зелека:

LIVE:

  • CALIGULAS GUNS (СПб)
  • ФОРНИТЫ (Мск)
  • TEASHROOM TIME BAND (Зеленоград)
  • ИВАН СУРАЕВ (Мск)
  • СПАСАЯ РУКИ (Мск)

И это еще не все!

Хочется расслабиться, потанцевать, насладиться вкусной едой, выпить бутылочку-другую качественного крафта, и чтоб это было НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ? Легко! У входа в Кинематограф для вас отыграют лучшие техно (и не только) диджеи Зеленограда! А также гостья из Нижнего Новгорода — легендарный диджей SUPERSANYA!

Dj’s:

  • Vova Phill
  • d e e j y l e e s
  • SUPERSANYA (НиНо)

Приготовьтесь, будет громко, вкусно и стильно! Следите за обновлениями!

Увидимся в Кинематографе!

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