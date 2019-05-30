Ура! Лето наступило! Мы так долго его ждали! Сезон отпусков и каникул не за горами, так что самое время обновиться и взбодриться!2 июня в клубе Кинематограф по старой-доброй традиции состоится ГАРАЖНАЯ РАСПРОДАЖА! Надо срочно купить/продать/подарить? Хочешь новый образ? Может, жаждешь познакомиться со стильными и классными ребятами? Го в Киник, здесь все твои друзья!А также, помочь с выбором, зарядиться энергией на все лето и улететь в открытый космос вам поможет Элитарный Десант ART PSYCHEDELIC EXPERIMENTAL GARAGE ROCK коллективов из Москвы, Питера и Зелека:LIVE:

CALIGULAS GUNS (СПб)

ФОРНИТЫ (Мск)

TEASHROOM TIME BAND (Зеленоград)

ИВАН СУРАЕВ (Мск)

СПАСАЯ РУКИ (Мск)

И это еще не все!