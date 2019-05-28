«Школа первой помощи детям» благотворительного проекта «Мария мама» — это программа, где инструкторы первой помощи и спасатели «Российского союза спасателей» и «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» учат быстро и правильно оказывать первую помощь детям до приезда Скорой помощи.

На встрече инструктора расскажут, как нужно действовать в следующих ситуациях: