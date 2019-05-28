29 мая в библиотеке театра и кино (корпус 1462) в рамках «Школы первой помощи детям» всех участников мероприятия научат быстро и правильно оказывать первую помощь детям до приезда Скорой помощи. Что делать, если ребёнок без сознания? Какие действия предпринять, если ребёнок проглотил инородное тело? Как оказать первую помощь при укусе насекомых, отравлении, ожоге? На эти и многие другие вопросы ответы дадут опытные инструкторы. Посетить обучающую программу можно с ребёнком. Для юных гостей в библиотеке будет обустроена игровая зона. Мероприятие состоится 29 мая с 10:00 до 14:00 в корпусе 1462. Необходима регистрация.
«Школа первой помощи детям» благотворительного проекта «Мария мама» — это программа, где инструкторы первой помощи и спасатели «Российского союза спасателей» и «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» учат быстро и правильно оказывать первую помощь детям до приезда Скорой помощи.
На встрече инструктора расскажут, как нужно действовать в следующих ситуациях:
- Ребенок без сознания (определять состояние и меры по оказанию первой помощи).
- Инородное тело в дыхательных путях: первая помощь детям с рождения.
- Эпилепсия: первая помощь детям.
- Кровотечения наружные и внутренние: первая помощь детям.
- Отравления: пищевые, химические и токсические: первая помощь детям.
- «Ложный круп»: первая помощь детям.
- Утопления: первая помощь детям.
- Термические и химические ожоги: первая помощь детям.
- Укусы зверей, змей и насекомых: первая помощь детям.
На мероприятие можно прийти с ребёнком — будет обустроена игровая зона, но рекомендуем в этот раз по возможности прийти без деток, чтобы получилось всё прослушать и увидеть.
Занятия проводятся на специальных тренажерах-манекенах, повторяющих анатомические особенности строения тела ребенка.
Регистрация по ссылке (регистрировать нужно только взрослого участника)
Телефон для справок: +7(499)736-20-74
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.