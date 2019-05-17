Всероссийская акция «Ночь в музее» пройдёт в Зеленограде вечером в субботу, 18 мая, в День исторического и культурного наследия. Свои программы подготовили Музей Зеленограда, Выставочный зал и ДК (КЦ) «Зеленоград» — зеленоградцев приглашают на бесплатные краеведческие экскурсии, спектакли и концертные выступления, мастер-классы, лекции об истории искусства, а также на показ документальных фильмов о Зеленограде. Вход на все мероприятия свободный.
Днём 18 мая в музее будут организованы мероприятия:
14:00 — Экскурсия «История родного края».
15:00 — Экскурсия «Там, где погиб Неизвестный солдат».
16:00 — Спектакль-сказка «Секрет».
В 18:00 стартует акция «Ночь в музее»:
18:00 — Экскурсия «Страницы истории города Зеленограда». 6+
18:30 — Музыкально-литературная композиция «Серебряный век» от Детской музыкальной школы им. М.П. Мусоргского. 6+
20:00 — Выступление Ансамбля «Классическая гитара» Ведущего творческого коллектива г. Москвы. Руководитель: Шунин А.Г. 6+
21:00 — Показ документальных фильмов о городе Зеленограде. 6+
15.30 — Обзорная экскурсия по выставке «Истоки — Музей боевой славы» 6+
18:00 — Концерт фольклорного ансамбля «Околица». 6+
19:00 — Мастер-класс «Агитационная типография». 6+
20:30 — Моноспектакль «Письмо с фронта». 6+
21:30 — Интерактивная программа «Курс молодого бойца!». 6+
В Культурном центре представят программу «Доступно об искусстве» — лекции, посвященные истории искусства:
16:00 — Эдуард Мане. Рождение современного искусства. Спикер Елена Никонорова
17:00 — Образ Femme fatale (роковой женщины) в европейском искусстве конца XIX — начала XX века. Спикер Анастасия Буланова
18:00 — Что передвинули передвижники. Русская живопись второй половины XIX — начала XX века. Спикер Валерия Литовченко
19:00 — Русский импрессионизм. В.А. Серов, К.А. Коровин и ранние авангардисты. Спикер Вера Замыслова
20:00 — Ф.О. Шехтель. Архитектура московского модерна. Спикер Мария Макарова, ранее читавшая цикл лекций «Московская архитектура» в КЦ «Зеленоград».
В 18:00 начнётся концертная программа любительского духового оркестра ДК, во время которой участники коллектива познакомят гостей с различными музыкальными духовыми инструментами, расскажут об их истории и роли в музыкальных произведениях.
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