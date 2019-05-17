Всероссийская акция «Ночь в музее» пройдёт в Зеленограде вечером в субботу, 18 мая, в День исторического и культурного наследия. Свои программы подготовили Музей Зеленограда, Выставочный зал и ДК (КЦ) «Зеленоград» — зеленоградцев приглашают на бесплатные краеведческие экскурсии, спектакли и концертные выступления, мастер-классы, лекции об истории искусства, а также на показ документальных фильмов о Зеленограде. Вход на все мероприятия свободный.