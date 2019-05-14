Digital Диктант впервые проходит в России в 2019 году с 18 по 24 мая. Цель масштабной образовательной акции — «прокачать» цифровую культуру россиян, развить способность защищать себя в сети и повысить уровень цифровых компетенций. Оценка по итогам диктанта — не главное, Digital Диктант проводится для того, чтобы каждый увидел, каких знаний ему не хватает.

Мероприятие в зеленоградской школе 1557 станет одним из открывающих акцию событий, которые проходят во многих городах России.

Те, у кого не будет возможности прийти на мероприятие, смогут пройти тест в течение недели 18 по 24 мая на сайте цифровойдиктант.рф, а также в специальном приложении.

Диктант разделен на три смысловых блока, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для детей (14-17 лет) и для взрослых (18+). Первый блок посвящен основам компьютерной грамотности, а именно, различным устройствам и знаниям базовых программ. Второй — работе с интернетом, социальными сетями и онлайн-приложениями. Третий — кибербезопасности, в том числе защите персональных данных.

Участники смогут узнать свои результаты сразу после прохождения теста, в том числе правильные ответы на те вопросы, в которых ошиблись, с сопутствующими пояснениями и рекомендациями.

Организаторами Digital Диктанта выступили РОЦИТ, РАЭК и Microsoft при поддержке Aвито, Координационного центра домена сети Интернет, Общероссийского народного фронта, HP Inc., «Российской газеты», Rambler Group. Количество участников, по предварительным оценкам, составит около 50 тысяч человек.

Сегодня знание современных технологий — это одно из ключевых требований в большинстве профессий, а инновации — неотъемлемый атрибут повседневной жизни, как сообщают организаторы акции. Россия по темпам роста потребления цифровых услуг занимает третье место в мире, при этом уровень цифровой грамотности ее жителей за 2018 год снизился на 14,7%. Во многом это связано с тем, что число интернет-рисков растет. Количество россиян, столкнувшихся с ними в 2018 году, составило 74%, что превышает общемировой показатель в 66%. Кроме того, число фишинговых атак, использующих именно доверчивость пользователей, в мире за год выросло на 350%.

Digital Диктант запущен в год 25-летия домена .RU и всего Рунета, этот юбилей будет праздноваться на протяжении всего 2019 года.

Следить за последними новостями Digital Диктант можно на сайте акции, а также в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, YouTube, Instagram.