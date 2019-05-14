Не сиди дома! Возьми друзей и приходи на стадион поддержать команду! Сегодня, 14 мая на стадионе «Ангстрем» состоится первый домашний матч: Ф.К. Зеленоград — Ф.К. Зенит. Начало в 18:30. Вход свободный.

Сейчас футболисты, как никогда нуждаются в вашей поддержке — массово приходите на фансектор и покажите всем, как надо поддерживать свой город и клуб из Зеленограда!