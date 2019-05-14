Не сиди дома! Возьми друзей и приходи на стадион поддержать команду! Сегодня, 14 мая на стадионе «Ангстрем» состоится первый домашний матч: Ф.К. Зеленоград — Ф.К. Зенит. Начало в 18:30. Вход свободный.
Сейчас футболисты, как никогда нуждаются в вашей поддержке — массово приходите на фансектор и покажите всем, как надо поддерживать свой город и клуб из Зеленограда!
Приглашаем Всех активных болельщиков и фанатов города на Фан Сектор. Вход на фан. сектор строго 15+.
Зеленоградской ультрас группой «Pensionery» подготовлен перфоманс на открытие сезона дома и очень нужны все фанаты города!
Приходите на стадион и гоните команду нашего города вперед!
На секторе без пиротехники!
Сейчас футболисты, как никогда нуждаются в поддержке — давайте массово придём на фансектор и покажем всем, как надо поддерживать свой город и клуб из Зеленограда!
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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