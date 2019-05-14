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Домашний матч по футболу: Ф.К. Зеленоград — Ф.К. Зенит Событие закончилось Стадион "Ангстрем" Возраст 15+

Не сиди дома! Возьми друзей и приходи на стадион поддержать команду! Сегодня, 14 мая на стадионе «Ангстрем» состоится первый домашний матч: Ф.К. Зеленоград — Ф.К. Зенит. Начало в 18:30. Вход свободный.

Сейчас футболисты, как никогда нуждаются в вашей поддержке — массово приходите на фансектор и покажите всем, как надо поддерживать свой город и клуб из Зеленограда!

Приглашаем Всех активных болельщиков и фанатов города на Фан Сектор. Вход на фан. сектор строго 15+.

Зеленоградской ультрас группой «Pensionery» подготовлен перфоманс на открытие сезона дома и очень нужны все фанаты города!

Приходите на стадион и гоните команду нашего города вперед!

На секторе без пиротехники!

Сейчас футболисты, как никогда нуждаются в поддержке — давайте массово придём на фансектор и покажем всем, как надо поддерживать свой город и клуб из Зеленограда!

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