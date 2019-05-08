В воскресенье, 12 мая, Мосприрода приглашает всех желающих на акцию «Фото-Walk-плоггинг» на территории Крюковского лесопарка (лесопарк в «старом» городе). Участником может стать каждый желающий, кто в этот день, в любое удобное время, выйдет на пробежку по лесопарку. Задача участников: во время пробежки собрать единичный пластиковый мусор и другие отходы, оставив его рядом с любой из урн в лесопарке — мусор заберут специальные службы.
Участников просят взять с собой на пробежку пакет для мусора и перчатки.
Во время сбора мусора нужно сделать фотографию, иллюстрирующую этот процесс, а также записать координаты места, где собран мусор (координаты/адресная привязка к месту/узнаваемое место и т. п.). Фотографии и информацию после акции надо отправить на ecopros_zel@mail.ru до 15 мая.
Первые 10 участников, приславшие фото, получат призы от Мосприроды. Дополнительная информация по телефону: 8 (499) 735-55-56.
Акция приурочена ко Дню экологического образования, который отмечают с 1991 года в странах бывшего СССР.
Плоггинг (Plogging) — это легкоатлетический забег, в ходе которого участники собирают мусор и бытовые отходы на трассе и прилегающей к ней территории. Популярный фитнес-тренд, который объединяет упражнения с экологией, появился в Швеции. Plogging — шведское слово, получившееся в результате объединения двух понятий: «подцепить» и «бежать», когда человек бегает и собирает мусор. В Москве впервые плоггинг прошёл в апреле 2018 года на природной территории «Кузьминки-Люблино».
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.