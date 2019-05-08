Участников просят взять с собой на пробежку пакет для мусора и перчатки.

Во время сбора мусора нужно сделать фотографию, иллюстрирующую этот процесс, а также записать координаты места, где собран мусор (координаты/адресная привязка к месту/узнаваемое место и т. п.). Фотографии и информацию после акции надо отправить на ecopros_zel@mail.ru до 15 мая.

Первые 10 участников, приславшие фото, получат призы от Мосприроды. Дополнительная информация по телефону: 8 (499) 735-55-56.

Акция приурочена ко Дню экологического образования, который отмечают с 1991 года в странах бывшего СССР.

Плоггинг (Plogging) — это легкоатлетический забег, в ходе которого участники собирают мусор и бытовые отходы на трассе и прилегающей к ней территории. Популярный фитнес-тренд, который объединяет упражнения с экологией, появился в Швеции. Plogging — шведское слово, получившееся в результате объединения двух понятий: «подцепить» и «бежать», когда человек бегает и собирает мусор. В Москве впервые плоггинг прошёл в апреле 2018 года на природной территории «Кузьминки-Люблино».