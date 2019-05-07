Любой желающий может поучаствовать в акции, достаточно будет приехать на площадку. На сайте posadisvoederevo.ru — точки посадок рядом с Зеленоградом и контакты организаторов на местах. Организаторы выдадут саженцы, инструменты и рабочую одежду. А специалисты расскажут, как правильно сажать деревья, чтобы саженец не погиб и дерево выросло здоровым. Новое дерево можно будет считать взрослым, минимум через семь лет.

В лесу между Алабушево и 14-м микрорайоном — посадят 1600 елей

Рядом с Ржавками — 19200 и 9600 елей на двух соседних площадках

В Андреевке по адресу улица Староандреевская, дом 43, корпус 1 — 20 саженцев сирени и рябины

Рядом с домом 14 в Андреевке посадят 25 саженцев липы и клена

В Ржавках около 15 дома — 10 кустов сирени

В Менделеево при въезде и на берегу Клязьмы будут высаживать сирень и рябину. Также посадка лесов пройдет в Сходне и Поварово

В этом году в Московской области примут участие полторы тысячи площадок. Большая часть площадок — муниципальные, лесных площадок в этом году 84. Именно там будет проводиться масштабная экологическая работа.

Традиционно в посадках примут участие члены администрации районов, работники лесных хозяйств и ЖКХ, студенты, школьники, сотрудники бюджетных организаций и добровольцы.

Леса вокруг Зеленограда гибнут по вине короеда-типографа. В Московской области он уничтожил более 80 тысяч гектаров леса и десятки миллионов елей за последние несколько лет. Акция «Лес победы проводится с 2013 года и высажено уже 25000 гектаров саженцев, которые еще должны вырасти. Вокруг Зеленограда ежегодно высаживается более 20000 новых деревьев.