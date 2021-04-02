Желающие проверить свою грамотность могут принять участие в ежегодном «Тотальном диктанте», который состоится 10 апреля, в 14:00 — регистрация открыта. В Зеленограде будут работать пять площадок.

Для регистрации на сайте totaldict.ru надо выбрать «диктант в Москве», затем найти удобное для себя место. В Зеленограде это следующие площадки:

библиотека в корпусе 607А

библиотека в корпусе 1462

Культурный центр «Зеленоград» (ДК) на Центральной площади

управе района Крюково (корпус 1444)

Московском финансово-юридическом университете (МФЮА — улица Заводская, 1А). Здесь в тот же день в 15:30 пройдет английский диктант — вход свободный

«Тотальный диктант» пройдет в этом году уже в 17-й раз. Читать будут текст писателя Дмитрия Глуховского, он написан специально для акции. В зеленоградских библиотеках текст диктуют преподаватели русского языка. В остальных местах диктатор (так называют того, кто будет читать) уточняется. Сбор на площадках с 13:00, нужны маски.

В прошлом году «живого» «Тотального диктанта» не было из-за коронавируса. До 2018 года данные об отличниках «Тотального диктанта» в Зеленограде были открытыми, а потом их по неизвестной причине засекретили — штаб акции дает информацию только в целом по Москве. В 2018-м «Тотальный диктант» в Зеленограде написали больше двухсот человек, четверо из них — на «отлично».

Тогда в экспертном совете акции рассказали о типичных ошибках других частей текста. «По старинке» часто писали через дефис по аналогии со словом «по-старому». Смешные «ослышки» — вместо Плюшкина появился Клюшкин (текст — эссе о поэме Николая Гоголя «Мёртвые души»). Вызвало сложности слово «обаяние», были даже работы, в которых из-за этого сорвалась пятерка. Некоторый написали «Земля» с заглавной буквы, хотя в контексте слово употреблялось не в высоком смысле и не как астрономический объект.