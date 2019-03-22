Хакатон для программистов и маркетологов StroyHack пройдёт в Зеленограде 30 и 31 марта. Мозговой штурм команд-участников будет посвящен маркетинговому кейсу от крупной строительной компании: продвижению портала по строительству частных домов. «Команды-победители получат сотрудничество с щедрым и богатым заказчиком» , — обещают организаторы хакатона. Главный приз — 50 тысяч рублей. Идёт регистрация на мероприятие.
Участвовать приглашают разработчиков и маркетологов с любом уровнем подготовки. Номинации хакатона: «Самая оригинальная идея», «Самая результативная маркетинговая стратегия» и «Самое прикладное решение».
Участники будут работать над своими проектами в ходе 48-часового марафона, общаться и слушать лекции экспертов. Мерч и бесплатная еда входят в программу хакатона. Участников просят взять с собой зарядку для ноутбука и спальный мешок — «На хакатоне будет определенное количество, но лучше взять с собой свои». Завершит хакатон вечеринка после определения победителей.
Адрес мероприятия: Зеленоград, улица Юности 8, 3 этаж.
Контактный телефон — 8(996)923-6197, ichetkin.d@haclever.org, чат в Telegram.
Мероприятие организуют МИЭТ, зеленоградский инновационный кластер Technounity, портал-стройка.рф и зеленоградский стартап HaClever, специализирующийся на разработках интеллектуальных помощников, NLP и технологий компьютерного зрения. Партнёрами хакатона стали компания Z-Union, «Сержио пицца», кафе «Панорама» и Russian Hackers, крупнейшее российское хакатон-комьюнити.
Zelenograd.ru — информационный партнёр мероприятия.
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