Участвовать приглашают разработчиков и маркетологов с любом уровнем подготовки. Номинации хакатона: «Самая оригинальная идея», «Самая результативная маркетинговая стратегия» и «Самое прикладное решение».

Участники будут работать над своими проектами в ходе 48-часового марафона, общаться и слушать лекции экспертов. Мерч и бесплатная еда входят в программу хакатона. Участников просят взять с собой зарядку для ноутбука и спальный мешок — «На хакатоне будет определенное количество, но лучше взять с собой свои». Завершит хакатон вечеринка после определения победителей.

Адрес мероприятия: Зеленоград, улица Юности 8, 3 этаж.

Контактный телефон — 8(996)923-6197, ichetkin.d@haclever.org, чат в Telegram.

Мероприятие организуют МИЭТ, зеленоградский инновационный кластер Technounity, портал-стройка.рф и зеленоградский стартап HaClever, специализирующийся на разработках интеллектуальных помощников, NLP и технологий компьютерного зрения. Партнёрами хакатона стали компания Z-Union, «Сержио пицца», кафе «Панорама» и Russian Hackers, крупнейшее российское хакатон-комьюнити.

Zelenograd.ru — информационный партнёр мероприятия.