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«Очень секретное поэтическое общество»: цикл занятий для детей с Марией Колкер 14 марта - 25 апреля Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст от 9 до 12

Ваш ребенок сочиняет стихи? Но среди его друзей ему сложно найти тех, кто разделяет его интерес? Он стесняется прочитать свои стихотворения, ему не у кого спросить совета? Нет направляющего, который поможет разобраться в «механике» стихосложения и поддержать «огонек музыки слова»? В КЦ «Зеленоград» теперь есть целое Секретное общество для таких ребят! Там играют в поэзию, получают знания, создают стихотворения в самых разных вариациях, находят новых друзей и единомышленников!
Ведущая — Мария Колкер, замечательный автор и иллюстратор детских книг, в том числе в стихах, лауреат конкурса «Образ книги»! Всего 10 билетов на каждое занятие! Первое занятие 14 марта в 17:00. Стоимость билета 400 руб.

На встречах Общества ребята знакомятся с разными видами поэзии в увлекательном формате, получают знания, погружаются в особенную атмосферу, пробуют свои силы — и после каждого занятия выходят с произведением собственного авторства! Мария умеет сочетать весёлое настроение занятий, проходящих в игровой форме, с погружением в уютный поэтический творческий настрой! На занятия Поэтического общества в Москве родители записывают своих детей заранее!

Курс разработан для детей с 9 до 12 лет (и более маленьких с поэтическим увлечением!).

Ребята, которые пройдут весь курс, получат красивый авторский Сертификат! :)

Мария Колкер — участник и лауреат многих московских поэтических конкурсов. Член творческого объединения «Полиграфомания». Автор сборника стихов «Нежней и неделимей», вышедшего в 2011 году в издательстве «Геликон плюс». Участник «Школы Детской Книги» — программы для молодых профессиональных детских авторов и иллюстраторов, организованной при поддержке агенства по печати. Начала писать стихи в 6 лет, в 11 участвовала в первом конкурсе.

Мария Колкер: «Считаю, что писать стихи никому не рано и никогда не поздно!»

14 марта, 17:00 — 18:30 — Первое занятие: Вводное

О чём говорим:

  • Что такое поэзия?
  • Какие бывают стихотворения?
  • Что такое рифма и ритм?
  • Обязательно ли в стихотворениях должна быть рифма?
  • Обязательно ли в стихотворениях должен быть определённый ритмический рисунок?
  • Если нет, то что делает текст стихотворением?
  • Что такое метафора?

Что читаем:

  • Максимально разное, чтобы показать, какой разной может быть поэзия.

Во что играем:

  • Пробуем отличить верлибр от изящной прозы и угадать, что автор(или читатели) считают стихотворением, а что — нет.
  • Останавливаемся на метафоре. Пробуем оставшееся время занятие говорить только иносказательно, при этом донести свою мысль или хотя бы своё настроение. Обсуждаем, что поэзия — это не всегда про иносказание, но про точно найденные слова.
  • Как альтернатива: несколько человек для одного и того же явленияпонятия ищут метафору. Сначала каждый сам, так выясняется, что многим людям может придти в голову одно и то же сравнение. Потом уже вслух все пытаются найти самую необычную метафору для чего-то.

21 марта, 17:00 — 18:30 — Второе занятие: Силлабическая поэзия на примере танка и хокку

О чём говорим:

  • Какие бывают стихотворения без рифмы?
  • Что такое силлабическая и силлабо-тоническая поэзия?
  • Почему жёсткая поэтическая форма упрощает написание текста, а не усложняет?
  • Что такое танка и как получилось хокку?
  • Как они устроены и как их написать?
  • Японская поэзия: форма размышления или придворная игра?

Что читаем:

  • Ритмически точные переводы японской поэзии и русскоязычные произведения, написанные в этой форме.

Во что играем:

  • Пробуем все вместе или в парах устроить диалог в форма танка или хокку.
  • Все вместе голосованием выбираем одну из предложенных тем для такого диалога: «Город и настроение осенью», «Как быстро пролетело лето», «Долгожданная встреча с друзьями после разлуки».
  • Каждый по очереди пишет и зачитывает всем свой ответ.
  • Чтобы остальные не скучали, пока один отвечает, они могу поэкспериментировать, как из правильно написанного пятистишия при «обрубании» получается идеального трёхстишие.

28 марта, 17:00 — 18:30- Третье занятие: Силлабо-тоническая поэзия, ритмический рисунок. Ямб и хорей.

О чём говорим:

  • Как связаны модные в интернете «стишки-пирожки» и древнегреческая поэзия?
  • Что такое ритм и ритмический рисунок?
  • Что такое ямб, хорей и что такое «стопы»?
  • Как выбрать ритмический рисунок для будущего стихотворение?
  • Как себя ведёт длинная строка и как — короткая?

Что читаем:

  • Примеры из русскоязычной поэзии, написанные ямбом и хореем, со строками разной длины.

Во что играем:

  • Угадываем ритмический рисунок стихотворения
  • Пытаемся сделать из стихотворения, написанного ямбом — написанное хореем и наоборот, стараясь не менять смысл.
  • В оставшееся время пробуем писать стишки-пирожки.

4 апреля, 17:00 — 18:30 — Четвёртое занятие: Дактиль, амфибрахий и анапест.

О чём говорим:

  • Чем отличается марш от вальса?
  • Может ли стихотворение звучать как вальс?
  • Что такое дактиль, амфибрахий и анапест?
  • Как проще всего запомнить, кто есть кто?
  • Что такое гекзаметр и почему многостопные строки трёхсложными ритмическими рисунками звучат более «важно», чем двухсложными?

Что читаем:

  • Примеры из русскоязычной поэзии, написанные дактилем, амфибрахием и анапестом, со строками разной длины.

Во что играем:

  • Угадываем ритмический рисунок стихотворения
  • Пробуем «простучать» ритм стихотворения и учимся его записать.
  • Пробуем быстро придумать строчку на заданный(настуканныйнарисованный) ритм.
  • Разговариваем гекзаметром.

11 апреля, 17:00 — 18:30 — Пятое занятие: Рифма и лимерики.

О чём говорим:

  • Что такое рифма и какая она бывает?
  • Что такое «мужская» и «женская» рифма и что с ними можно делать?
  • Что такое глагольная рифма и чем она опасна?
  • Какие бывают виды рифмовки?
  • Обязательно ли рифма должна быть точной?
  • Что такое лимерики и кто их придумал?

Что читаем:

  • Примеры с разной рифмой и рифмовкой, в том числе «смешные» примеры с глуповатой глагольной рифмой или слишком неточной.
  • Читаем лимерики Лира.

Во что играем:

  • Пробуем писать лимерики.

18 апреля, 17:00 — 18:30 — Шестое занятие: Сонеты и романтическая поэзия.

О чём говорим:

  • Как появилась романтическая поэзия и при чём тут рыцари?
  • Что такое сонет и как он устроен?
  • Что такое венок сонетов?
  • Можно ли написать «неромантичный» сонет?

Что читаем:

  • Переводы Шекспира, сонеты русскоязычных авторов.

Во что играем:

  • Пытаемся написать сонет.
  • Пытаемся написать современный, «хулиганский» сонет.

25 апреля, 17:00 — 18:30 — Седьмое занятие: Лирический герой

О чём говорим:

  • Кто такой лирический герой?
  • Может ли автор и лирический герой быть одним человеком?
  • Что общего у поэта и актёра?
  • Обязана ли поэзия быть автобиографической?

Что читаем:

  • Стихотворения-монологи, написанные от первого лица, в которых хорошо видно «героя».

Во что играем:

  • Каждый вытягивает бумажку с тем, от лица когочего он должен быть написать четверостишие или пару четверостиший.

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