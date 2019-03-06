Ваш ребенок сочиняет стихи? Но среди его друзей ему сложно найти тех, кто разделяет его интерес? Он стесняется прочитать свои стихотворения, ему не у кого спросить совета? Нет направляющего, который поможет разобраться в «механике» стихосложения и поддержать «огонек музыки слова»? В КЦ «Зеленоград» теперь есть целое Секретное общество для таких ребят! Там играют в поэзию, получают знания, создают стихотворения в самых разных вариациях, находят новых друзей и единомышленников!
Ведущая — Мария Колкер, замечательный автор и иллюстратор детских книг, в том числе в стихах, лауреат конкурса «Образ книги»! Всего 10 билетов на каждое занятие! Первое занятие 14 марта в 17:00. Стоимость билета 400 руб.
На встречах Общества ребята знакомятся с разными видами поэзии в увлекательном формате, получают знания, погружаются в особенную атмосферу, пробуют свои силы — и после каждого занятия выходят с произведением собственного авторства! Мария умеет сочетать весёлое настроение занятий, проходящих в игровой форме, с погружением в уютный поэтический творческий настрой! На занятия Поэтического общества в Москве родители записывают своих детей заранее!
Курс разработан для детей с 9 до 12 лет (и более маленьких с поэтическим увлечением!).
Ребята, которые пройдут весь курс, получат красивый авторский Сертификат! :)
Мария Колкер — участник и лауреат многих московских поэтических конкурсов. Член творческого объединения «Полиграфомания». Автор сборника стихов «Нежней и неделимей», вышедшего в 2011 году в издательстве «Геликон плюс». Участник «Школы Детской Книги» — программы для молодых профессиональных детских авторов и иллюстраторов, организованной при поддержке агенства по печати. Начала писать стихи в 6 лет, в 11 участвовала в первом конкурсе.
Мария Колкер: «Считаю, что писать стихи никому не рано и никогда не поздно!»
О чём говорим:
- Что такое поэзия?
- Какие бывают стихотворения?
- Что такое рифма и ритм?
- Обязательно ли в стихотворениях должна быть рифма?
- Обязательно ли в стихотворениях должен быть определённый ритмический рисунок?
- Если нет, то что делает текст стихотворением?
- Что такое метафора?
Что читаем:
- Максимально разное, чтобы показать, какой разной может быть поэзия.
Во что играем:
- Пробуем отличить верлибр от изящной прозы и угадать, что автор(или читатели) считают стихотворением, а что — нет.
- Останавливаемся на метафоре. Пробуем оставшееся время занятие говорить только иносказательно, при этом донести свою мысль или хотя бы своё настроение. Обсуждаем, что поэзия — это не всегда про иносказание, но про точно найденные слова.
- Как альтернатива: несколько человек для одного и того же явленияпонятия ищут метафору. Сначала каждый сам, так выясняется, что многим людям может придти в голову одно и то же сравнение. Потом уже вслух все пытаются найти самую необычную метафору для чего-то.
О чём говорим:
- Какие бывают стихотворения без рифмы?
- Что такое силлабическая и силлабо-тоническая поэзия?
- Почему жёсткая поэтическая форма упрощает написание текста, а не усложняет?
- Что такое танка и как получилось хокку?
- Как они устроены и как их написать?
- Японская поэзия: форма размышления или придворная игра?
Что читаем:
- Ритмически точные переводы японской поэзии и русскоязычные произведения, написанные в этой форме.
Во что играем:
- Пробуем все вместе или в парах устроить диалог в форма танка или хокку.
- Все вместе голосованием выбираем одну из предложенных тем для такого диалога: «Город и настроение осенью», «Как быстро пролетело лето», «Долгожданная встреча с друзьями после разлуки».
- Каждый по очереди пишет и зачитывает всем свой ответ.
- Чтобы остальные не скучали, пока один отвечает, они могу поэкспериментировать, как из правильно написанного пятистишия при «обрубании» получается идеального трёхстишие.
О чём говорим:
- Как связаны модные в интернете «стишки-пирожки» и древнегреческая поэзия?
- Что такое ритм и ритмический рисунок?
- Что такое ямб, хорей и что такое «стопы»?
- Как выбрать ритмический рисунок для будущего стихотворение?
- Как себя ведёт длинная строка и как — короткая?
Что читаем:
- Примеры из русскоязычной поэзии, написанные ямбом и хореем, со строками разной длины.
Во что играем:
- Угадываем ритмический рисунок стихотворения
- Пытаемся сделать из стихотворения, написанного ямбом — написанное хореем и наоборот, стараясь не менять смысл.
- В оставшееся время пробуем писать стишки-пирожки.
О чём говорим:
- Чем отличается марш от вальса?
- Может ли стихотворение звучать как вальс?
- Что такое дактиль, амфибрахий и анапест?
- Как проще всего запомнить, кто есть кто?
- Что такое гекзаметр и почему многостопные строки трёхсложными ритмическими рисунками звучат более «важно», чем двухсложными?
Что читаем:
- Примеры из русскоязычной поэзии, написанные дактилем, амфибрахием и анапестом, со строками разной длины.
Во что играем:
- Угадываем ритмический рисунок стихотворения
- Пробуем «простучать» ритм стихотворения и учимся его записать.
- Пробуем быстро придумать строчку на заданный(настуканныйнарисованный) ритм.
- Разговариваем гекзаметром.
О чём говорим:
- Что такое рифма и какая она бывает?
- Что такое «мужская» и «женская» рифма и что с ними можно делать?
- Что такое глагольная рифма и чем она опасна?
- Какие бывают виды рифмовки?
- Обязательно ли рифма должна быть точной?
- Что такое лимерики и кто их придумал?
Что читаем:
- Примеры с разной рифмой и рифмовкой, в том числе «смешные» примеры с глуповатой глагольной рифмой или слишком неточной.
- Читаем лимерики Лира.
Во что играем:
- Пробуем писать лимерики.
О чём говорим:
- Как появилась романтическая поэзия и при чём тут рыцари?
- Что такое сонет и как он устроен?
- Что такое венок сонетов?
- Можно ли написать «неромантичный» сонет?
Что читаем:
- Переводы Шекспира, сонеты русскоязычных авторов.
Во что играем:
- Пытаемся написать сонет.
- Пытаемся написать современный, «хулиганский» сонет.
О чём говорим:
- Кто такой лирический герой?
- Может ли автор и лирический герой быть одним человеком?
- Что общего у поэта и актёра?
- Обязана ли поэзия быть автобиографической?
Что читаем:
- Стихотворения-монологи, написанные от первого лица, в которых хорошо видно «героя».
Во что играем:
- Каждый вытягивает бумажку с тем, от лица когочего он должен быть написать четверостишие или пару четверостиший.
- Мы отличаемся!
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