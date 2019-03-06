На встречах Общества ребята знакомятся с разными видами поэзии в увлекательном формате, получают знания, погружаются в особенную атмосферу, пробуют свои силы — и после каждого занятия выходят с произведением собственного авторства! Мария умеет сочетать весёлое настроение занятий, проходящих в игровой форме, с погружением в уютный поэтический творческий настрой! На занятия Поэтического общества в Москве родители записывают своих детей заранее!

Курс разработан для детей с 9 до 12 лет (и более маленьких с поэтическим увлечением!).

Ребята, которые пройдут весь курс, получат красивый авторский Сертификат! :)