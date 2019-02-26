Конкурсные работы предлагается создавать прямо на снежном покрове! В качестве материала можно будет использовать природные органические вещества (щепа, опилки, зола и др.) и пищевые красители. Кроме того, сложить необычное панно можно и из угощений для птиц: несоленых семечек, орехов или зерен, которые потом склюют пернатые. Однако при создании художественных изображений запрещено применять любые лаки, краски и прочие материалы, оказывающие негативное влияние на окружающую среду. Необходимые материалы и инструменты участники приносят с собой. Разрешено создавать как плоские, так и объемные изображения, но не скульптуры и скульптурные композиции.