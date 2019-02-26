3 марта в Зеленограде состоится городской фестиваль творчества детей и взрослых «Снежный холст». Приглашаются как индивидуальные участники, так и команды составом до 7 человек любого возраста. У каждого есть возможность интересно провести время на свежем воздухе и продемонстрировать свою фантазию в создании необычного произведения. Для участия в фестивале нужно отправить заявку. Место и время назначает организатор.
Конкурсные работы предлагается создавать прямо на снежном покрове! В качестве материала можно будет использовать природные органические вещества (щепа, опилки, зола и др.) и пищевые красители. Кроме того, сложить необычное панно можно и из угощений для птиц: несоленых семечек, орехов или зерен, которые потом склюют пернатые. Однако при создании художественных изображений запрещено применять любые лаки, краски и прочие материалы, оказывающие негативное влияние на окружающую среду. Необходимые материалы и инструменты участники приносят с собой. Разрешено создавать как плоские, так и объемные изображения, но не скульптуры и скульптурные композиции.
- Зимний пейзаж;
- Обитатели парка;
- Лето среди зимы;
- Природа и спорт;
- Зимняя сказка.
Чтобы принять участие в фестивале и стать творцом по снежному холсту, необходимо выбрать дату и природную территорию, на которой пройдет этап фестиваля, и направить заявку с указанием количества и возраста участников по электронному адресу, указанному в приложении № 2. В день проведения фестиваля участники приходят на точку проведения, обозначенную Организатором, и проходят регистрацию. Точка проведения определяется Организатором и может отличаться от адреса, указанного в приложении.
Телефон организатора фестиваля в Зеленограде: 8(499)735-55-56. Е-мейл: ecopros_zel@mail.ru
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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