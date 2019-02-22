Владимир Филиппов — член Русского географического общества, фотограф, воздушный и наземный видеооператор, альпинист, пилот малой авиации (паралет, дельталет, самолет), кандидат в мастера спорта по парапланеризму, старший инструктор летной школы, основатель студии технологий воздушных съемок TVS.aero. Участвовал во многих экспедициях по труднодоступным местам мира, где осуществлял полеты и съемки с воздуха в экстремальных условиях. Начиная с 2011 года — профессиональный пилот и оператор мультикоптеров (дронов).

Фильм «Великий Северный путь» снят как большое историческое путешествие: четыре года съёмок и 10 тысяч километров по российской Арктике на собаках, оленях, лодках и паралётах, повторяя маршрут Семена Дежнева — первопроходца и первооткрывателя, в 17 веке совершившего переход от Архангельска до Чукотки, открывшего пролив между Азией и Америкой и отодвинувшего границу Российской империи далеко на Восток. Леонид Круглов и его команда прошли по восьми арктическим регионам России, где до сих пор можно найти черты традиционного уклада жизни, не изменившиеся за четыре века.

Экспедиция Леонида Круглова, при участии путешественника Федора Конюхова и полярного гида Виктора Симонова, прошла через самые труднодоступные районы российской Арктики, используя традиционные средства передвижения северных народов. Проводниками экспедиции стали жители полярных регионов России. Уникальные съемки велись при температуре ниже 50 градусов по Цельсию. Съёмочная группа преодолела испытание на «собачьей реке», чтобы узнать как экспедиция Дежнева миновала Индигирскую трубу — «ущелье страха, восторга, угнетения и восхищения».

«Идея повторить путь Семена Дежнева позволила, на примере его путешествия, показать почти всю Арктику, — говорит режиссёр фильма Леонид Круглов. — В середине XVII века Дежнев решил отправиться за Большой камень, как тогда называли Урал, искать счастье и удачу. Мы прошли по его следам, используя те же виды транспорта, и сняли фильм о том, как именно начиналось открытие Сибири. С Федором Конюховым мы прошли на собачьих упряжках от Архангельской области до Республики Коми. Дальше, из Коми до Тобольска, передвигались на оленях с оленеводами Ямала; от Тобольска до Якутска мы использовали все что могли, в том числе малую авиацию, — на парапете преодолели плато Путорана, побывали в Оймяконе. До Чукотки добрались по морю Лаптевых на катамаране морского типа под парусом».

Фильм «Великий северный путь» выйдет в массовый прокат 28 февраля. 23 и 24 февраля его премьеры пройдут также в к/т КАРО «Октябрь» в Москве и в к/т КАРО «Варшавский экспресс» в Санкт-Петербурге. Хронометраж фильма — 75 минут.