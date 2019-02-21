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Ярмарочный балаган «Всяко бывает» 2 марта 11:00 Библиотека театра и кино №252 Возраст 4+

Библиотеки Зеленограда и ЗелКультПроект приглашают встретить Масленицу с Фольклорным кукольным театром Душегреи 2 марта в 11:00 в Библиотеке театра и кино №252 (корпус 1462). Вас ждет Ярмарочный балаган «Всяко бывает» по мотивам сказок Бориса Шергина и Степана Писахова. Про Парамона с Дусей, воеводу с воеводихой, цыганку с судьей да лошадь с балалайкой… После спектакля все желающие смогут поиграть в народные игры, поводить хороводы, попеть народные песни и даже поиграть на народных инструментах. А еще угостится блинчиками и чаем. Стоимость билетов: детский — 900 рублей, взрослый — 500 рублей

  • Спектакль будет интересен для детей от 4х лет и взрослым.
  • Знакомство с народными традициями с профессиональным театром.
  • В спектакле актёры исполняют музыку на живых инструментах: гармони и скрипке.

После спектакля поиграем в народные игры, поводим хороводы, попоем народные песни и даже поиграем на народных инструментах. А еще угостимся блинчиками и чаем! Отличное начало Масленичной недели!

Театр «Душегреи» является дипломантом многих российских и международных фестивалей: фестиваля вертепных театров СТД, фестиваля «Московские каникулы», фестивалей кукольных и вертепных театров в Москве, Коломне и Владимире, фестиваля духовной культуры «Преображение» в Ростове Великом. В 2017 г. театр получил Гран-при за лучший спектакль на Международном фестивале «Нябёсы» в Минске.

Купить билет можно по ссылке

Вход на спектакль в сменной обуви (детям и родителям)

Контактный номер: 8(903)192-14-17

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