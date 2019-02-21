Спектакль будет интересен для детей от 4х лет и взрослым.

Знакомство с народными традициями с профессиональным театром.

В спектакле актёры исполняют музыку на живых инструментах: гармони и скрипке.

После спектакля поиграем в народные игры, поводим хороводы, попоем народные песни и даже поиграем на народных инструментах. А еще угостимся блинчиками и чаем! Отличное начало Масленичной недели!

Театр «Душегреи» является дипломантом многих российских и международных фестивалей: фестиваля вертепных театров СТД, фестиваля «Московские каникулы», фестивалей кукольных и вертепных театров в Москве, Коломне и Владимире, фестиваля духовной культуры «Преображение» в Ростове Великом. В 2017 г. театр получил Гран-при за лучший спектакль на Международном фестивале «Нябёсы» в Минске.

Купить билет можно по ссылке

Вход на спектакль в сменной обуви (детям и родителям)

Контактный номер: 8(903)192-14-17